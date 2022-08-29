"Велику державність РФ потрібно забути": Зеленський порівняв Росію з ненаситним алігатором

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна не може вести переговори з Російською Федерацією про закінчення війни в Україні.

Як заявив президент на 17-му стратегічному форумі в Бледі в Словенії, РФ ставить ультиматуми, і вимагає визнати анексію українських територій.

"Для будь-яких переговорів потрібно, щоб обидві сторони хотіли. Це ще одна публічна брехня російської влади, вони не готові до переговорів, вони їх не хочуть. У їх розумінні переговори - це ультиматум, в якому ми повинні визнати, що Донбас і Крим - це російські території", - зазначив він.

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Президент додав, що Росія публічно говорить про те, щоб Україна нібито повинна визнати і окупований південь російськими територіями після того, як там пройдуть "референдуми".

"Це просто алігатор з ненаситним почуттям всього чужого. Як би ви з ними не говорили сьогодні, вони все одно через півроку прийдуть за іншою нашою територією", - додав Зеленський.

Зеленський заявив, що Росія не настільки могутня, як здається.

"Цю легенду про велику державність потрібно забути. І ми це доводимо на полі бою", - сказав президент.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Переговори України і Росії

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем заявив, що Київ може погодитися на переговори з Москвою. Однак Кремль повинен виконати умову - вивести свої війська з окупованих українських територій.

22 серпня представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори глави Кремля Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, для цього немає "практичної платформи". За його словами, Росія очікує тривалої війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зараз ні Україні, ні Європі не вигідно вести переговори з Росією. За словами чиновника, Москва вважатиме діалог "перемогою" і буде далі прагнути до захоплення територій. В такому випадку військові дії відновляться через певний час.

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