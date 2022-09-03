Потужні удари ЗСУ: з'явилися знімки мосту, що обвалився в захопленій РФ Новій Каховці

Залізничний міст, який знаходиться поруч, не завалився, але сильно пошкоджений.
В результаті численних влучень заваливсяя автомобільний міст в захопленій РФ Новій Каховці Херсонської області.
Про це повідомив незалежний розслідувач Бенджамін Піттет в сервісі мікроблогів Twitter.
При цьому він також опублікував відповідні супутникові знімки.
Разом з тим Піттет уточнив, що залізничний міст, що знаходиться поруч, не завалився, але сильно пошкоджений.
"Міст Новокаховської греблі обвалився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", - додав він.
Нагадаємо, раніше в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.
При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.
Додамо, що в мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.
Як відомо, Збройні сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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