Потужні удари ЗСУ: з'явилися знімки мосту, що обвалився в захопленій РФ Новій Каховці

У Новій Каховці обвалився міст / Колаж фото Сергій Братчук, з відкритих джерел

В результаті численних влучень заваливсяя автомобільний міст в захопленій РФ Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомив незалежний розслідувач Бенджамін Піттет в сервісі мікроблогів Twitter.

При цьому він також опублікував відповідні супутникові знімки.

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Разом з тим Піттет уточнив, що залізничний міст, що знаходиться поруч, не завалився, але сильно пошкоджений.

"Міст Новокаховської греблі обвалився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", - додав він.

Зруйнований міст у Новій Каховці / @COUPSURE

Нагадаємо, раніше в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.

При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.

Додамо, що в мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.

Як відомо, Збройні сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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