"Вали його, впав": снайпер ЗСУ знищив російського окупанта одним пострілом

Снайпер Збройних сил України знищив російського окупанта одним пострілом на лінії фронту.
У Мережі з'явилося відео результативної роботи бійців 28-ї ОМБр імені лицарів Зимового походу.
Звернемо увагу, що кілька окупантів РФ перебували в окопі. При цьому в руках одного з них була лопата.
Це здивувало бійців ВСУ. При цьому один з українських снайперів, недовго думаючи, прицілився і зробив результативний постріл.
В результаті окупант РФ з лопатою в руках був знищений, про долю другого нічого не відомо.
Нагадаємо, раніше український снайпер з 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого встановив світовий рекорд по дальності снайперського пострілу.
Український боєць ліквідував російського ворога з дистанції 2710 метрів. Пізніше факт ліквідації підтвердив Генштаб ЗСУ.
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