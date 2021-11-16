Чотири області України можуть покинути "червону" зону вже наступного тижня

У KSE рекомендують кожному регіону нарощувати темпи вакцинації / УНІАН

Якщо в МОЗ не виключають, що Луганська, Волинська та Херсонська області можуть вийти з "червоної" зони, то в Київській школі економіки вважають, що таких регіонів може бути чотири – Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області.

Як заявив керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко під час брифінгу, це може статися вже наступного тижня. Він також додав, що до цієї четвірки може приєднатися й Львівщина.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що з наступного тижня розпочнеться вихід регіонів України з червоної зони. Наразі 18 областей України продовжують перебувати на "червоному" рівні епідемічної небезпеки через високі показники захворюваності на коронавірус.

При цьому, Вінницька область незабаром навпаки, потрапить в "червону" зону епідбезпеки. За даними на сьогодні, 16 листопада, у лікарнях на території Вінницької області ліжка із киснем заповнені на 60,8%. Співвідношення госпіталізацій у регіоні становить 83 випадки на 100 тис. осіб, а цільовий показник: 60 випадків.

Статистика МОЗ

Коронавірус в Україні: останні новини

За добу 15 листопада в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових хворих COVID-19. Померли 838 осіб, що є антирекордом з початку пандемії.

Президент Володимир Зеленський мотивував українців вакцинуватися. Він заявив, що всі, хто зроблять 2 щеплення, отримають від держави по тисячі гривень. Але витратити їх на все, що завгодно не вийде – вони виключно для абонементів в спортзал, відвідування кінотеатрів або квитків для подорожей по країні.

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