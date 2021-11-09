У червону зону карантину відправляється вже 18-а область України: на черзі ще дві

Червона зона карантину в Україні розширюється / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я направить подання до уряду про скликання Держкомісії ТЕБ і НС щодо переведення Черкаської області в "червону" зону карантину.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу 9 листопада, в зоні ризику також знаходяться Вінницька та Харківська області.

читайте такожКонфлікт через карантин: у Луцьку жорстко скрутили водія маршрутки"Зараз 17 регіонів знаходяться в червоному рівні епідемічної небезпеки. Ми вже зробили подання Кабінету міністрів Про скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкаської, 18-ї області, в червоний рівень епідемічної небезпеки", - заявив міністр.

Червона зона карантину

Станом на 9 листопада в "червоній" зоні епідемічної небезпеки знаходяться 17 регіонів України. У "помаранчевій" цій зоні знаходяться 6 регіонів:

Вінницький,

Полтавський,

Харківський,

Черкаський,

Чернівецький,

Закарпатський.

У "жовтій" карантинній зоні знаходяться тільки Кіровоградська ТА Тернопільська області.

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Станом на ранок вівторка, 9 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 988 жителів країни. У тому числі захворіли 1163 дитини та 426 медпрацівників. За минулі 24 години було госпіталізовано 2 967 осіб; летальних випадків - 833 (такого числа смертей за добу не було з початку епідемії); одужали 16 609 осіб.

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