Медикам суттєво підвищать зарплати: коли та на скільки

Медикам підвищать зарплату / УНІАН

У бюджеті на наступний рік виплати на медицину збільшилися в два рази в порівнянні з 2019 роком. Зокрема, передбачено збільшення на 22%, або на 35,8 млрд гривень, до 197,2 млрд гривень.

Також передбачено зростання мінімальної зарплати медикам на 56% - на рівні 20 тис.гривень. Середня зарплата лікаря при цьому буде вище 22,5 тис. про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У МОЗ також повідомили про те, що мінімальна зарплата медиків середньої ланки буде встановлена на рівні 13,5 тис.грн, Середня складе 14,5 тис. гривень. Для забезпечення зазначених рівнів зарплати програму медичних гарантій (ПМГ) збільшили на 33,8 млрд грн порівняно з 2021 роком.

У проєкті держбюджету передбачено 3,1 млрд грн для централізованої закупівлі обладнання, зокрема для поліпшення матеріально-технічної бази лікарень, бактеріологічних та фізико-хімічних лабораторій центрів з контролю і профілактики хвороб, створення лабораторій експертного рівня для проведення досліджень, що використовуються в трансплантації.

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Окремо передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19. Решта суми коштів на вакцини покриється за рахунок міжнародних фінансових організацій.

Бюджетом також передбачено продовження пілота з трансплантації-закладено 789,5 млн грн, що на 288,5 млн грн більше, ніж у бюджеті поточного року. 300 млн грн передбачено на розвиток біокластера, що в три рази більше, ніж виділили в 2021 році для запуску цього проекту, з потенційним розширенням ще на 735 млн.

Раніше ми повідомляли, що з 1 жовтня 2022 року пенсіонери у віці 70-75 років отримуватимуть збільшені пенсійні виплати. Зокрема, щомісяця вони отримуватимуть доплати в сумі до 300 грн.