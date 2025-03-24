У ЗСУ розкрили пріоритети дронових ударів РФ по Україні та назвали цілі

Сили оборони мають прогнозувати удари країни-агресора РФ, каже Юрій Ігнат.

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РФ б'є дронами по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

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Сили оборони мають прогнозувати удари країни-агресора РФ

Для ударів ворог застосовує КАБи, БПЛА та ракети

Війська РФ атакують ударними дронами українські міста, керуючись заздалегідь розробленим планом, заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Якщо візьмемо статистику за минулі роки, завжди у них (росіян. - Ред.) є пріоритетним на понеділок - один об'єкт, потім - на вівторок і так далі, вони зміщують акцент атаки на різні об'єкти. Це все в них називається плануванням", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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За словами українського офіцера, Сили оборони мають прогнозувати всі ці удари країни-агресора РФ.

Водночас Ігнат нагадав, що від початку повномасштабної війни російські терористи систематично обстрілюють критичну та цивільну інфраструктуру України. Для ударів ворог застосовує керовані авіаційні бомби, безпілотні літальні апарати, ракети різних типів, а також артилерію.

/ Главред

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Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували Запоріжжя великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи, після чого стало відомо про пошкодження житлових будинків.

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Київ "Шахедами". У столиці чули роботу ППО і вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа через падіння уламків на дах житлового будинку.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, унаслідок якої 8 людей отримали поранення, серед них - дитина.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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