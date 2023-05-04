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У Повітряних силах ЗСУ розповіли, від чого у російських пілотів трясуться колінки

Аліна Дембіцька
4 травня 2023, 23:33 оновлено 4 травня, 23:33
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Ігнат підкреслив, що ЗРК Patriot може стати ефективним аргументом на деяких напрямках, навіть з моральної точки зору.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, від чого у російських пілотів трясуться колінки
Ігнат розповів, від чого у російських пілотів трясуться колінки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

Україна отримала американські зенітно-ракетні системи Patriot з метою захисту від агресії з боку держави-окупантки Росії. До того ж, ці комплекси матимуть додатковий психологічний вплив на російських пілотів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю LIGA.net.

Він зауважив, що розміщувати ЗРК Patriot на кордоні небезпечно, оскільки комплекси потрапляють у зону дії російської артилерії. Тому їх слід розташовувати на значній відстані, але все ж вони можуть використовуватися як ефективний аргумент на деяких напрямках, навіть з моральної точки зору.

"Пілот Су-35, знаючи, що він потенційно знаходиться у зоні досяжності такої системи… Уже колінки будуть труситись. Він буде реагувати на це, фактор самозбереження. Він думатиме: "Я ту бомбу раніше запущу, на 10-15 км, хто там буде знати?" Ну, і впаде вона десь там в Бєлгороді... А якщо комплекси почнуть ще їх нищити… Я думаю, таке станеться", - сказав Ігнат.

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Водночас речник Повітряних сил зауважив, що лінія зіткнення є дуже довгою, а Patriot надійно може діяти у радіусі 100-150+ км. Тому таких систем, а також європейських далекобійних ЗРК Samp-T, треба більше.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

ЗРК Patriot в Україні

19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.

Представник ВПС Юрій Ігнат раніше зазначав, що цей комплекс далекобійний і він може діставати цілі на відстані 150 кілометрів. Ігнат наголосив, що тепер українські військові зможуть "реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили".

Нагадаємо, відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Дивіться відео про те, що спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про ЗРК Patriot та можливості, які ці системи відкривають перед Україною:

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