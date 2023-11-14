Були дозаправки мить у повітрі: у Повітряних силах розповіли, чому затягнулася повітряна тривога

За даними спікера Повітряних сил Юрія Ігната, під час польоту 14 листопада російський винищувач МіГ-31к двічі дозаправлявся у повітрі.

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Як каже Юрій Ігнат, ворожий міг 14 Листопада два рази дозаправлявся в повітрі / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і НД ВСУ

Під час польоту 14 листопада винищувач російських окупантів моделі міг-31К двічі дозаправлявся в повітрі. І саме тому повітряна тривога в Україні була тривалою ‒ 2 години 40 хвилин. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми Україна".

"Це не рекорд (тривоги), минулого разу було 3,5 години. Є нові реалії, почали вони проводити такі речі як дозаправка. Цього разу їх було аж дві в повітрі", ‒ сказав офіцер.

При цьому спікер Повітряних сил закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги і залишатися в укриттях до відбою.

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ППО для України

Нагадаємо, що Зеленський просить партнерів орендувати Україні ППО на зиму. Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони, тому Росія в основному контролює небо над нашою територією, заявив Зеленський.

У повітряних силах розкрили критичну ситуацію з ППО в Україні. Юрій Гнат попередив, що Сили оборони України повинні готуватися до атак РФ по критичній інфраструктурі і по стратегічних об'єктах.

Експерт не виключає різке зменшення військової допомоги. Золотарьов переконаний, що Україна може отримати менше допомоги, ніж очікувалося, на тлі війни в Ізраїлі та американських виборів.

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