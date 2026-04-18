У Вінницькій області зіткнулись два поїзди - що відомо про долю майже 600 пасажирів

На станції Браїлів сталось зіткнення тепловоза приватного кар’єру та пасажирського поїзда "Інтерсіті+", обставини події з’ясовуються, вказали в "УЗ".

https://glavred.net/ukraine/v-vinnickoy-oblasti-stolknulis-dva-poezda-chto-izvestno-o-sudbe-pochti-600-passazhirov-10757720.html Посилання скопійоване

У Вінницькій області зіткнулись два поїзди

Про що йдеться у матеріалі:

На станції Браїлів зіткнулись тепловоз та пасажирський потяг

Постраждалих внаслідок інциденту немає

У Вінницькій області сталося зіткнення тепловоза з пасажирським поїздом "Інтерсіті+", який курсував за маршрутом Київ-Перемишль. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Інцидент стався на станції Браїлів. В "Укрзалізниці" уточнили, що відбулося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+".

відео дня

"Усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Їх розміщено на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд", - йдеться у повідомленні.

Наразі залізничники збирають дані про заплановані пересадки пасажирів і координують дії з прикордонною службою, щоб максимально швидко провести всі необхідні процедури та мінімізувати затримку руху. Також ведуться перемовини з іншими залізничними операторами для збереження пересадок пасажирів.

"Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда Укрзалізниці для допомоги та з’ясування обставин інциденту", - резюмували в "Укрзалізниці".

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред