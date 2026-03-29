У Києві на залізниці загинув підліток, ще двоє госпіталізовані з тяжкими опіками

Рятувальники передали тіло хлопця правоохоронцям для з’ясування обставин смерті

У Києві трьох підлітків уразило струмом на даху потяга, є загиблий

Коротко:

Троє підлітків залізли на потяг в одному з районів Києва

Внаслідок ураження струмом один з хлопців загинув

Ще двоє зазнали численних опіків, їх ушпиталили

У Солом’янському районі Києва троє підлітків отримали ураження струмом на даху неробочого вагона поїзда. Внаслідок ураження струмом одна людина загинула та ще двоє отримали численні опіки.

Про це повідомляє Укрзалізниця та ДСНС Києва.

Зазначається, що 29 березня о 17:23 надійшло повідомлення про те, що на даху потяга знаходяться ймовірно підлітки, які отримали ураження струмом на вулиці Уманській.

По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки. Їх госпіталізували до лікарні.

"Терміново було знеструмлено дільницю, викликано ДСНС. Рятувальники передали двох підлітків із численними опіками в руки лікарів, які боротимуться за їхні життя. Третій, на жаль, отримав смертельну травму", - повідомили в ДСНС Києва.

Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з’ясування обставин трагічного випадку.

"Випадок розслідується, але це вже ніяк не поверне батькам дитину. Тому просимо всіх батьків провести відповідну бесіду зі своїми дітьми вже сьогодні – бо завтра може бути пізно", - пишуть в Укрзалізниці.

У компанії наголосили, що контактна мережа має напругу понад 27 000 вольтів, а електрична дуга, що може виникнути навіть без дотику, вражає людину на відстані 1-1,5 м. Температура досягає до 15000°C.

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

