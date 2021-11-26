В "Укрзалізниці" спростили купівлю квитків на регіональні поїзди

Укрзалізниця змінила правила купівлі квитків на електрички / УНІАН

Державний перевізник "Укрзалізниця" суттєво спростив подорожі для українців. Відтепер пасажирам не потрібно обмінювати в касах бланки замовлення на проїзні документи.

Як зазначається в пресрелізі, раніше купуючи квитки на регіональні потяги, пасажири отримували на пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Із самими бланками до поїздів не пускали.

Також в "Укрзалізниці" нагадали, що найзручніше купувати квитки на потяги через офіційний чат-бот перевізника в месенджерах:

у Viber

і Telegram

Також в боті можна дізнатися розклад поїздів, подивитися онлайн-табло відправлень і прибуттів місцевого вокзалу і поставити питання.

Чи підвищуватимуть ціни на квитки на поїзди у 2022 році

Наразі в "Укрзалізниці" не планують підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. У компанії визнають, що неможливо компенсувати витрати на пасажирські перевезення тільки за рахунок тарифу.

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Нагадаємо, що з 29 квітня компанія почала анонсовану раніше планову індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на 2% щомісяця. Дане рішення не перекриє всі витрати на перевезення, але дозволить "Укрзалізниці" інвестувати в сервіс

Раніше Главред вже писав, що "Укрзалізниця" потрапила в гучний скандал через п'яного співробітника, який закрив шлагбаумом шляху і заснув. В результаті утворився величезний затор, а незадоволеним водіям довелося будити залізничника.

Користувачі звернулися до керівництва залізничної компанії з проханням вжити заходів, адже наступного разу "володар шлагбаума" може його не закрити під час наближення поїзда. Своєю чергою в "Укрзалізниці" запевнили, що займаються даною ситуацією.