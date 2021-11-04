В "Укрзалізниці" розповіли про підвищення цін на квитки у наступному році

Чи підвищуватимуть ціни на квитки на поїзди у 2022 році / УНІАН

"Укразалізниця "(УЗ) наразі не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. У компанії визнають, що неможливо компенсувати витрати на пасажирські перевезення тільки коштом тарифу.

Нагадаємо, що з 29 квітня компанія почала анонсовану раніше планову індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні на 2% щомісяця. Дане рішення не перекриє всі витрати на перевезення, але дозволить "Укрзалізниці" інвестувати в сервіс, пише "УНІАН".

У цілому ж УЗ "планує ініціювати перегляд тарифного регулювання з метою вийти на більш гнучку цінову політику в пасажирському сегменті". Варіантами такої гнучкості можуть бути:

зміна тарифу залежно від дати (завчасності) купівлі квитка — чим пізніше купуєш, тим буде дорожче;

більш істотне розмежування за класами обслуговування;

залежність ціни від відстані поїздки.

"Вже зараз пасажири можуть заощадити до 65% вартості квитка, плануючи свою подорож заздалегідь", – підкреслили в компанії.

Раніше Главред повідомляв про те, що з 21 жовтня нинішнього року на найбільших залізничних станціях України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус COVID-19. Як повідомили в держкомпанії "Укрзалізниця", вакцинацію пропонують пройти безплатно, а ось за тест на COVID-19 потрібно буде заплатити 350 гривень.

За новими правилами, з 21 жовтня перед посадкою в поїзд далекого прямування пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту на антиген.