В Україні з’явився комплекс заходів для уникнення блекауту – експерт

Україна лише у березні почне отримувати високовольтні трансформатори, необхідні для відновлення регіональної мережі.

В Україні з'явився план уникнення блекауту / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти намагаються знищити українську енергетику, щоб залишити мирне населення без світла, тепла, води та зв’язку. Існують серйозні побоювання про ймовірність затяжного блекауту. Але стало відомо, що в Україні розробили план підвищення рівня безпеки енергосистеми, задля його уникнення. Про це в ефірі телемарафону заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Цей план, за словами експерта, розробили за участю Офісу президента, Кабміну та Укренерго. Він додав, що остання хвиля ракетних ударів "не принесла нового блекауту".

"Той комплекс заходів, який було здійснено в національному масштабі, дозволив мережі втриматись і не дати ще одного блекауту", - сказав Харченко.

За його даними, дефіцит потужностей в країні зберігається на рівні 20%. Однак у Києві, Харкові, Одесі та Херсонщині дефіцит відчутно суттєвіше, бо туди складно подати живлення.

Україні потрібно більше трансформаторів та відновлювального обладнання для ремонту електромережі. Партнери передають Україні обладнання, але не високовольтне, яка необхідне для відновлення регіональної мережі.

Він також додав, що постачання перших високовольтних трансформаторів поки знаходиться лише на етапі замовлення і чекати їх доведеться довго.

"Раніше ніж у березні вони до України не прийдуть", - сказав Харченко.

Без цього обладнання енергетики не зможуть відновити повноцінну роботу електропередачі з енергостанцій до споживачів.

Відключення світла в Україні

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

Інші новини: