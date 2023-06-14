Нові пенсії в Україні: кому підвищують виплати з червня

З 1 квітня 2023 року Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам.
Як повідомляє пресслужба ПФУ, виплата перерахованих пенсій проводиться в червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень і травень.
Так, перерахунок проведений для пенсіонерів, у яких після призначення/попереднього перерахунку пройшло не менше двох років.
Перерахунок пенсії проведено для понад 654,9 тис. осіб, розмір пенсії збільшено для 401 тис. осіб, середній розмір підвищення - 221,74 грн.
Кому підвищили пенсії:
- Перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 537,5 тис. особам. З них пенсії збільшено для 327,2 тис. осіб, середній розмір підвищення - 179,47 грн.
- Перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено для 117,4 тис. осіб. З них пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб, середній розмір підвищення - 409,16 грн.
Додаткові витрати на виплату перерахованих пенсій - близько 89 млн грн. на місяць.
Варто відзначити, що в Україні з 1 липня відбудеться черговий перерахунок пенсій. Цього разу підвищення виплат торкнеться тих, хто пішов на відпочинок за спеціальними законами.
Дивіться відео про те, як зміниться пенсія через зростання прожиткового мінімуму в Україні:
Пенсії в Україні
Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.
В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.
В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.
Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.
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