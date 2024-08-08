В Україні запрацював застосунок для військових "Армія+": що про нього відомо

Тепер в армії буде спрощена процедура написання рапортів - їх можна буде надсилати через застосунок.

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Зеленський розповів про новий додаток для військових "Армія+" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

В Україні запрацював мобільний застосунок для військовослужбовців "Армія+" з першою базовою функцією. Про це розповів Володимир Зеленський під час його презентації, повідомляє Офіс президента України.

"Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу й нікому непотрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів: спочатку – електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами", – сказав Зеленський.

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Окрім рапортів передбачається впровадження Армії ID та опитувань, щоб отримувати дані про реальну ситуацію та забезпечення підрозділів. Також у застосунку планують додати функції, що допоможуть українським військовим реалізувати всі необхідні соціальні і комунікативні потреби на службі.

"У застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну та громадянину. Транспорт – можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги. Медицина й медичні документи – усе це має бути та буде зручним. Банкінг і кредитування – держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів", – додав президент.

За словами Зеленського, комунікація між військовими у застосунку буде відбуватися за допомогою надійних чатів. Підсумовуючи, він сказав, що "Армія+" має стати другим елементом цифрової держави після Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Розробка українських застосунків - що відомо

Нагадаємо, ще у лютому Міноборони повідомило, що розробляє застосунок Армія+ для військовослужбовців. Представники міністерства запевнили, що повісток у ньому не буде, оскільки додатком користуватимуться бійці, що вже перебувають на службі. Зокрема, через додаток буде змога підписати і відправити рапорт у кілька кліків - за вже готовими шаблонами.

Напередодні українці почали користуватися новим мобільним застосунком "Резерв+", який виконує функцію електронного кабінету для військовозобов'язаних. Однак багато хто зіткнувся з певним нерозумінням деяких термінів і понять.

Раніше стало відомо, що в українському застосунку "Дія" з'явилася нова функція - тепер військовозобов'язані громадяни України зможуть дізнатись там про штраф за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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