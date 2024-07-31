Чи підійде документ із Резерв+ для броні від мобілізації: відповідь Міноборони

У паперового та електронного військово-облікових документів військовозобов'язаного однакова юридична сила, уточнило у своїй заяві Міністерство оборони.

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Електронний документ із Резерв+ можна використовувати для бронювання співробітників - Міноборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН, dev.ua

Електронний і паперовий військово-облікові документи мають однакову юридичну силу. Військовозобов'язані можуть надавати підприємствам документи в електронній формі для подальшого бронювання від мобілізації. Про це заявили у Міністерстві оборони України.

Як повідомили у Міноборони, паперовий та електронний військово-обліковий документ, отриманий у Центрі надання адміністративних послуг або застосунку Резерв+, - рівнозначні.

"Електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу – офіційне роз’яснення. Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу", - пояснили в Директораті цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони. відео дня

Електронний військово-обліковий документ можна пред'являти на вимогу

У Міноборони уточнили, що у поліції, військових, співробітників ТЦК і прикордонників є засоби для зчитування інформації з електронних документів.

"Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру", - сказано в повідомленні.

Чи можна підприємствам бронювати співробітників з електронним військово-обліковим документом

Підприємства під час оформлення бронювання співробітників можуть використовувати їхні електронні військово-облікові документи.

"Крім того, роботодавці при формуванні списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі. Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований)", - наголосили у Міноборони.

Оновлення облікових даних військовозобов'язаних в Україні - головні новини:

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію.

Протягом 60 днів українцям потрібно було оновити військово-облікові дані - до 16 липня. Зробити це пропонувалося в ТЦК і СП, Центрах надання адміністративних послуг або ж у застосунку для смартфонів Резерв+.

Військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних українців, сказали у Міноборони. Найбільше оновлювалися через Резерв+, найменше - шляхом відвідування ТЦК і СП.

У Київському ТЦК розповіли, що чекає на українців, які не оновилися до 16 липня. За словами представниці військкомату Лариси Козир, на таку категорію військовозобов'язаних чекають штрафи або розшук у разі неявки за повісткою.

Що таке "Резерв+"? "Резерв+" – це застосунок для українських військовозобов'язаних, призовників і резервістів, з допомогою якого, зокрема, можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У Міноборони зазначають, що скоро у "Резерв+" з’являться електронні направлення на ВЛК, а влітку з'явиться електронний військовий квиток. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, повноцінна версія застосунку буде доступна влітку цього року.

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