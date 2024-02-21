МО розробляє додаток для військових Армія+: чи будуть там повістки

У міністерстві хочуть "оцифрувати" паперову роботу військовослужбовців.

https://glavred.net/ukraine/mo-rozroblyaye-dodatok-dlya-viyskovih-armiya-chi-budut-tam-povistki-10543841.html Посилання скопійоване

Чи будуть е-повістки? В МО дали однозначну відповідь / Колаж Главреда. Фото: скріншот, ТСН

Міноборони розробляє застосунок Армія+ для військовослужбовців. Представники міністерства запевнили, що повісток у ньому не буде, оскільки додатком користуватимуться бійці, що вже перебувають на службі.

Зокрема, через додаток буде змога підписати і відправити рапорт у кілька кліків - за вже готовими шаблонами.

"Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу - заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення - оцифрувати максимально все", - зазначив міністр оборони Рустем Умєров. відео дня

Окрім цього, у застосунку Армія+ будуть:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв'язку - для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

Окремо заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що в новому застосунку для військовослужбовців не буде повісток, оскільки його користувачами будуть люди, що вже перебувають на фронті.

"Армія+" - це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", - відповіла вона.

Запуск застосунку очікується влітку.

Електронний кабінет - не для повісток

ВР останнім часом працювали над електронним кабінетом військовозобовʼязаних. Як зауважував член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаним легше буде доводити ТЦК наявність відстрочки чи бронювання.

Також, за його словами, е-кабінет спрощуватиме процес доведення різноманітних винятків, таких як наявність неповнолітніх дітей або статус опікунства.

Пізніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що уряд працював над впровадження електронного квитка для військових, однак він, найімовірніше, буде не у додатку "Дія".

"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони", - пояснив Федоров.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.