'Багато нардепів хочуть скласти повноваження': Арахамія розкрив, чому не відпускають їх

У зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, зазначив Арахамія.

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Нардепи хочуть подати у відставку / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досить велика кількість народних депутатів бажають достроково скласти свої повноваження.

"Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради) і ухвалювати необхідні для держави закони", - сказав Арахамія в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Голова фракції зазначив, що у зв'язку з новими викликами необхідно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, "щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати".

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Станом на 11 грудня 2023 року кількість депутатів Верховної Ради України складає 400 осіб (відповідно до законодавства має бути 450).

Нагадаємо, що в Офісі президента поставили крапку в питанні про відставку Валерія Залужного. Реальних підстав для відставки головкома ЗСУ Валерія Залужного немає, а такі розмови можуть викликати здивування в союзників.

Зеленський відправив у відставку Тетяну Остащенко. Її звільнили з посади командувача Медичних сил ЗСУ. Президент зазначив, що Україні потрібен "принципово новий рівень медичного забезпечення воїнів".

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