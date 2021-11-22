В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

Для краси не існує перешкод!
21 листопада відбувся національний відбір конкурсу Miss Wheelchair World Ukraine, на якому обрали найкрасивішу дівчину в інвалідному візку, яка представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі.
Переможницею 2021 року стала Христина Сирова-Ковалишин - психолог, нутриціолог, письменниця та мотиваційний спікер з Івано-Франківська.
"Я безмежно щаслива та вдячна усім за підтримку, віру в мене та хороші слова! ... Участь у конкурсі Miss Wheelchair World для мене є високою честю і дуже важливою місією. Мрію гідно представити Україну та згодом нести гордо цей титул маючи ще один ВЕЛИКИЙ шанс привертати увагу суспільства до людей з інвалідністю та до їхніх потреб", - написала Христина після перемоги на своїй сторінці в Facebook.
Дівчина є засновницею благодійного фонду Хребет, з чоловіком виховує двох здорових діток, активно займається психологічною практикою.
А в 2022 році ще й представить Україну на конкурсі Miss Wheelchair World, який відбудеться в Мексиці.
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Раніше журналіст і телеведучий Дмитро Комаров показав фото своїх двійнят.
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