Ведуча Орла і Решки оголосила про вагітність

У родині Астровських-Лаврентьєвих поповнення / instagram.com/alina_astrovskaya_

Співачка і ексведуча Орла і Решки Аліна Астровська поділилася з шанувальниками радісною новиною: вона чекає дитину від давнього друга та колеги по шоу Антона Лаврентьєва.

Подружжя розповіло про це в соціальних мережах: Астровська виклала зворушливий відеокліп, на якому позує в купальнику на тлі заходу, Лаврентьєв показав зворушливе фото.

В якості підпису до "вагітного" кадру дружини чоловік виклав шматочок з розмови з Астровською:

- Ти переживаєш?

- Дуже!

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- А чого ти переживаєш? По-перше, вони цього теж чекали як і ми, так що все буде космос! А, по-друге, ти, будь ласка, не переживай, я ж з тобою, і взагалі, нас тепер троє, а з тваринами - п'ятеро, а це вже банда, нам нічого не страшно! І це я ще бабусь і дідусів не рахував!

Аліна Астровська і Антон Лаврентьєв чекають дитину / instagram.com/antonlavrentiev

Незважаючи на помітно округлу фігуру Астровської, артистка зазначила, що ніколи ще не відчувала себе настільки сексуальною.

Подружжя раді прийдешньому появі малюка / скріншот - instagram.com/alina_astrovskaya_

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