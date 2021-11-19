Ведуча Орла і Решки оголосила про вагітність

Вона з ентузіазмом очікує появи малюка.
Співачка і ексведуча Орла і Решки Аліна Астровська поділилася з шанувальниками радісною новиною: вона чекає дитину від давнього друга та колеги по шоу Антона Лаврентьєва.
Подружжя розповіло про це в соціальних мережах: Астровська виклала зворушливий відеокліп, на якому позує в купальнику на тлі заходу, Лаврентьєв показав зворушливе фото.
В якості підпису до "вагітного" кадру дружини чоловік виклав шматочок з розмови з Астровською:
- Ти переживаєш?
- Дуже!
- А чого ти переживаєш? По-перше, вони цього теж чекали як і ми, так що все буде космос! А, по-друге, ти, будь ласка, не переживай, я ж з тобою, і взагалі, нас тепер троє, а з тваринами - п'ятеро, а це вже банда, нам нічого не страшно! І це я ще бабусь і дідусів не рахував!
Незважаючи на помітно округлу фігуру Астровської, артистка зазначила, що ніколи ще не відчувала себе настільки сексуальною.
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Раніше чесне фото, без фільтрів і ретуші, з відпочинку з сином показала Ксенія Собчак.
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