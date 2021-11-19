Станіслав Садальський показав нові фото Анастасії Заворотнюк

Садальський показав нові фото Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса Анастасія Заворотнюк з 2019 року не з'являється на публіці. У артистки діагностована пухлина мозку, вона проходить тривале лікування.

За час "відсутності" актриси на екранах, вийшло кілька проєктів, які були зняті до хвороби співачки.

Нещодавно колега Заворотнюк, актор Станіслав Садальський, поділився радісною новиною: ще один фільм з її участю нарешті з'явиться на великих екранах!

Йдеться про кінострічку режисера Володимира Устюгова Сімейка Трилера. Зйомки почалися ще в 2016 році (за три роки до хвороби Заворотнюк), але, з різних причин, проєкт поклали на полицю.

Зараз фільму вирішили дати нове життя. Станіслав Садальський, який грає одну з головних ролей у добрій новорічній казці, назвав це дивом. На честь цього актор вирішив поділитися кадрами з майбутньої прем'єри:

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Кадри з фільму Сімейка Трилера з Анастасією Заворотнюк/ instagram.com/stassadal

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Раніше стало відомо про смерть радянської актриси - зірки фільмів Гайдая і Рязанова.

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