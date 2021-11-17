Дмитро Комаров показав своїх двійнят: "Найкращий подарунок!"

У Дмитра Комарова є сестра і брат двійнята / instagram.com/komarovmir

Журналіст і телеведучий Дмитро Комаров багато часу проводить в роз'їздах на зйомках, але, незважаючи на це, в житті найбільше цінує сім'ю.

Йому пощастило бути частиною великого сімейства - у Комарова є молодші брат і сестра. Вони двійнята, і сьогодні відзначають свій День народження.

Зворушливими кадрами ведучий привітав своїх молодшеньких з їх святом, зазначивши, що і для нього сьогоднішній день - особливий, так як вважає двійнят своїм найкращим подарунком.

"З днем народження, мої рідні двійнята:) Люблю вас ❤ Брат і сестра - мої найкращі друзі. Спасибі мамі з татом за їх кращий подарунок. Причому, я сам цей подарунок просив, в свої 6 років випрошуючи "блатика і сестличку" ("р" тоді ще не вимовляв). І не дивлячись на те, що УЗД в 1989 чомусь показало одну дитину, я продовжував говорити всім навколо, що у мене буде братик і сестричка. Так і вийшло. Сестра старше брата на 10 хвилин. Цінуйте своїх рідних і близьких. Сім'я - найдорожче, що є в житті кожного з нас",- підписав милі сімейні фото Комаров.

Незважаючи на зовнішню схожість двійнят, вони виросли дуже різними: Ангеліна - креативний директор салонів краси, Микола - фотограф.

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Дмитро Комаров з сестрою Ангеліною і братом Миколою / Колаж - instagram.com/komarovmir

Підписники ведучого відзначили, що Комарови між собою схожі, як трійнята:

"Як же ви всі схожі!"

"Ви як трійнята!"

"Яка класна фотка дитяча! Видно які ви дружні ! Будьте здорові! Мої вітання!!!"

"Ви не двійнята, ви трійнята!"

"Шалено милі і дуже схожі❤️"

"З днем народження! Прекрасна сім'я, чудові діти! Дякую вашим батькам і Дімі за ваше виховання❤️"

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