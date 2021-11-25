В Україні вводять в обіг "новорічні" п'ять гривень: як виглядатиме нова монета

Нацбанк вводить в обіг нову монету / УНІАН

Національний банк України напередодні прийдешніх свят вводить в обіг "новорічну" монету номіналом 5 гривень, присвячену одній з тварин дванадцятирічного східного календаря.

Замовити монету в капсулах та і в сувенірному пакуванні можна буде онлайн з 25 листопада по 8 грудня. Також будуть доступні монети "Рік Тигра" з нейзильберу в сувенірному пакуванні та капсулах по 1 монеті кожного виду. Про це йдеться на сайті НБУ.

"Про дату початку продажу зазначених монет за онлайн-замовленнями у Київському регіоні буде повідомлено додатково", – розповіли в НБУ і додали, що нові монети також можна буде придбати в "Ощадбанку".

Так виглядає монета" Рік Тигра " / фото НБУ

Нагадавши, з 1 жовтня 2020 року в Україні перестали вважатися грошовими коштами монети номіналом у 25 копійок. Виведення четвертаків з обігу Нацбанк пояснив бажанням спростити готівкові розрахунки. Є й друга причина: монети по 25 копійок не розмінюються, оскільки монети номіналом 1, 2 і 5 копійок також виводяться з обороту.

Також раніше починався процес заміни паперових банкнот по 1 грн і 2 грн і монет в 1 гривню зразка 1996 року – на відповідні оборотні монети зразка 2018 року.

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