В Україні зросла кількість нападів отруйних павуків: що робити у випадку укусу

У нашій країні активізувалися павуки, укус яких вражає центральну та периферичну нервову систему і може призвести до ускладнень в людей, які схильні до алергій.

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В Україні зросла кількість нападів отруйних павуків/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Telegram "Київ ІНФО"

В Україні активізувалися отруйні павуки – вони почали частіше нападати на людей. У тих людей, які мають схильність до алергічних реакцій, внаслідок таких укусів можуть виникнути небезпечні для життя ускладнення.

Отрута таких павуків вражає центральну та периферичну нервову систему. Про це розповів завідувач відділення інтенсивної терапії "Охматдиту" Олександр Урін у коментарі в ефірі "Київ 24".

"Ця отрута, яка є саме у цих павуках, вона вражає центральну та периферичну нервову систему. І самі ускладнення, пов’язані з ними, будуть розповсюджуватися через всю систему, і якщо людина страждає якимись хронічними захворюваннями чи має схильність до алергічних реакцій чи бронхіальну астму, наприклад, то в неї можуть бути загрозливі для життя ускладнення", – зазначив Урін. відео дня

Коментар Олександра Уріна про павуків/ скрін

Дивіться коментар Олексадра Уріна про активізацію небезпечних павуків в Україні:

Випадок укусу каракурта вже зафіксований на Одещині

Раніше повідомлялося, що в Одеській області чоловік потрапив до реанімації через укус самки павука каракурта, також відомого як "чорна вдова". Як повідомляє видання "Одеське життя", цей випадок був зафіксований у Болграді 24 липня.

"Наразі стан чоловіка середнього ступеня важкості, він перебуває під наглядом у реанімаційному відділенні, щоб не пропустити жодних ускладнень. Щодо наявності сироватки, то її немає, як і по всій Україні. Як тільки десь з’явиться інформація про її появу, ми одразу її закупимо", – розповіла заступниця генерального директора КНП "Болградська ЦРЛ" Катерина Ніколаєва у коментарі виданню.

Також медики попередили, що укус каракурта дуже небезпечний. Отрута цього павука токсично впливає на центральну і периферичну нервову систему, спричиняє отруєння всього організму та може призвести до смерті. Тому у разі укусу таких павуків потрібно обов’язково одразу звертатися за медичною допомогою до лікарів.

Чим небезпечний павук каракурт Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) – один з найнебезпечніших видів павуків роду Чорних вдів. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смертність від його укусу за підрахунками вчених становить приблизно 4%, а отрута у 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Вид широко поширений в Європі у Середземномор'ї, від Португалії на заході до степової України на сході. Також відомий у країнах Середньої Азії. Його отрута унікальна за своєю силою: вона сильніша від отрути змії гюрзи в 15 разів. На щастя, каракурт набагато менший від гюрзи, інакше ніхто не вижив би після його укусу. Він – родич знаменитої "чорної вдови", яка живе у Північній Америці. За оцінкою фахівців, павуки ніколи не нападають першими й без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, попередньо не перевіривши його, яке самиці уподобали собі для гнізда, пише Вікіпедія.

Крім цього, раніше у Telegram-каналі "Київ ІНФО" повідомлялося, що під Києвом помітили небезпечного тигр-павука (аргіопу тигрову). Такі павуки поширені у помірному й субтропічному поясах Палеарктики, зокрема в Україні.

"Тигр-павук був помічений у Київській області. Нам пишуть: саме ці особини дуже великі, ними буквально все кишить поблизу Борисполя. Вони отруйні, але їх отрута не здатна вбити людину (за відсутності (!) алергії). У будь-якому випадку – будьте обережнішими", – йдеться в повідомленні.

Що робити у разі укусу павука чи комахи

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, яке варто діяти у разі укусу різних комах і павуків. Отже, якщо вас вкусила комаха або павук, потрібно:

Промити область укусу водою і прикладати холодний компрес, щоб зменшити набряк.

Якщо місце укусу набрякло і сильно болить, прийняти знеболювальні (наприклад, парацетамол або ібупрофен) та антигістамінні препарати.

Якщо комаха залишила жало – видалити його ковзаючим рухом нігтем або краєм банківської картки, а не тягнучи за нього. Не можна використовувати для цього пінцет, оскільки ви можете видавити з жала отруту.

"Головну небезпеку від укусів комах становить можлива серйозна алергічна реакція. У разі виникнення таких симптомів, як проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення, непритомність, слабкий чи прискорений пульс, висип, нудота, блювання або діарея, викликайте "швидку"", – зазначили у МОЗ.

Для того щоб уникнути укусів комах, користуйтесь репелентами та москітними сітками на вікнах.

Також у МОЗ наголосили, що не можна обпалювати місце укусу павука вогнем – насправді це міф. Користі від таких дій не буде, а от опік може залишитися.

"Це небезпечно, через опік, та безкорисно. Адже після укусу отрута опиняється під шкірою, а не на поверхні. А щоб білок, яким є отрута павука, згорнувся, треба добре обпалити шкіру", – зазначили у відомстві.

Отрута каракурта в 15 разів сильніша, ніж отрута гримучої змії

На офіційному сайті Запорізької міської ради розповіли, що отрута каракурта в 15 разів сильніша, ніж отрута гримучої змії. На місці укусу залишається незначне почервоніння, а через 10-15 хвилин з’являються прояви отрути:

сильні болі в області грудей, живота, попереку,

судоми,

запаморочення,

блювота,

характерне посиніння обличчя,

оніміння кінцівок,

можлива втрата свідомості.

Часто після укусу каракурта настає сильне психічне збудження, страх смерті. Смертність від укусів каракурта складає 4%-6%.

"Дуже важливо терміново госпіталізувати постраждалого, особливо дітей, літніх людей та осіб, які страждають алергічними реакціями, гіпертонією, серцевими захворюваннями. Своєчасне правильне лікування дозволяє повністю позбутися інтоксикації організму після укусу павука", – йдеться у повідомленні.

До приїзду швидкої постраждалому необхідно надати долікарську допомогу:

Переконайтеся, що небезпека минула. За можливості запам’ятайте або сфотографуйте павука.

Якщо павук вкусив у кінцівку, знерухомте її.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

На місце укусу накладіть чисту суху пов’язку.

Давайте постраждалому воду або чай невеликими порціями.

Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії.

Ні в якому разі у таких ситуаціях не можна накладати джгут, розрізати ранку і відсмоктувати отруту.

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