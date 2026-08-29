В Україні масово закривають магазини: економіст пояснив, в чому причина

Російські атаки впливають навіть на неушкоджені об’єкти.

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Наслідки атаки РФ по Києву та Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Ключові тези:

В Україні знищено до 90% сучасних складів

Ритейлери та постачальники змушені перебудовувати логістику

Доставка продукції стає складнішою та дорожчою

Російські атаки завдають українському бізнесу збитків не лише через безпосереднє руйнування магазинів та підприємств. Удари по складській інфраструктурі змушують компанії перебудовувати логістику, вивозити товари та навіть закривати об’єкти, які ще не були пошкоджені. Про це повідомив економіст Андрій Новак в коментарі Главреду.

Міністр аграрної політики Тарас Висоцький розповів, що в Україні знищено до 90% сучасних складів для зберігання продуктів. За його словами, через руйнування складів рітейлерам і постачальникам доводиться змінювати маршрути, перебудовувати логістичні ланцюги та шукати альтернативні способи зберігання продукції. У результаті доставка товарів стає складнішою та дорожчою.

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Вплив атак відчувають навіть ті компанії, чиї об'єкти безпосередньо не були зруйновані. Показовою є ситуація з мережею "Епіцентр".

Після серії російських ударів компанія почала закривати торговельні центри та вивозити товари з магазинів, розташованих у районах із високим ризиком повторних атак.

Економіст Андрій Новак пояснює, що такі рішення пов'язані не лише з уже завданими збитками. Бізнес змушений враховувати ймовірність нового удару.

"Чому закрили? Не тому, що там безпосередньо сталося руйнування. Виходячи з досвіду, очікують, що вже кілька "Епіцентрів" потрапили під удар", - пояснив економіст.

За його словами, це свідчить про погіршення очікувань бізнесу. Компанії можуть призупиняти роботу навіть неушкоджених об’єктів, скорочувати масштаби діяльності або переносити її в безпечніші місця.

Російські атаки впливають на українську торгівлю навіть там, де фізичних руйнувань ще немає. Через загрозу нових ударів компанії змушені вивозити продукцію, змінювати маршрути постачання та закривати торгові площі.

Таким чином, економічні наслідки війни виходять далеко за межі вартості зруйнованих будівель. Сам ризик нового удару вже стає фактором, який змушує бізнес змінювати плани та нести додаткові витрати.

Окремою проблемою залишається скорочення персоналу та виплат співробітникам. Зокрема, у Fozzy Group повідомляли про призупинення найму на всі вакансії, виплати премій і перегляд зарплат.

Чи можуть зрости ціни на продукти через російські удари

Російські атаки на складську та логістичну інфраструктуру можуть створювати тимчасові перебої з постачанням окремих товарів, однак серйозного дефіциту продуктів або різкого зростання цін наразі не очікується. Економіст Олег Пендзин пояснює це високою конкуренцією на українському ринку.

За його словами, навіть якщо певні товари або бренди тимчасово зникають із полиць через проблеми з логістикою, їх можуть швидко замінити аналогічні пропозиції від інших постачальників. В Україні працює багато каналів збуту - від великих супермаркетів до ринків, невеликих магазинів і безпосередніх виробників.

Він наголосив, що окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць або дорожчати через додаткові логістичні витрати, але підстав очікувати масштабного дефіциту чи різкого стрибка цін на продукти немає.

Удари РФ по складах - останні новини

Нагадаємо, Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив про удар РФ по складах "Нової пошти" в Білогородській громаді під Києвом. Майже через годину після першого влучання по тій самій локації було завдано ще два удари.

Як раніше повідомляв Главред, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про влучання в торговий центр "Епіцентр" у Запоріжжі. Він показав пошкодження будівлі і оприлюднив відео з місця події.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що РФ цілеспрямовано б'є по складах і продовольчій логістиці. Попри складну ситуацію, він стверджує, що загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає.

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Про персону: Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький - заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року. З 16 липня 2026 року міністр аграрної політики та продовольства України.

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