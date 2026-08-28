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Потужна детонація на місці "влучань": подробиці удару РФ по Києву та області

Олексій Тесля
28 серпня 2026, 22:33оновлено 28 серпня, 23:40
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Ворог завдав удару по столиці України за допомогою ударних безпілотників, повідомили у ПС Збройних сил України.
Потужна детонація на місці
Росія завдала масованого удару дронами / Колаж: "Главред", фото: "Главред", УНІАН

Головне:

  • РФ атакувала Україну десятками реактивних та ударних БПЛА
  • У районі траси Київ – Житомир зафіксовано вибухи

Країна-агресор РФ протягом дня 28 серпня (з 6:30 до 19:00) атакувала Україну сімома безпілотними літальними апаратами S8000 "Бандероль" та 96 ударними БПЛА (понад 70 з них – реактивні).

При цьому більшість дронів ворог спрямував у бік Києва, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

відео дня

"Станом на 19:00 у повітряному просторі перебувало близько 10 реактивних ударних безпілотників. За попередніми даними, протягом дня засобами протиповітряної оборони було збито/придушено шість S8000 "Бандероль" та 73 ударних БПЛА", – йдеться у повідомленні.

У Києві повідомили про потерпілого внаслідок удару РФ

У Святошинському районі Києва, за попередньою інформацією, внаслідок інциденту постраждала одна людина. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міські служби вже реагують на ситуацію. На місце вирушила бригада екстреної медичної допомоги, яка має оглянути постраждалого та, за необхідності, надати йому допомогу.

Що відомо про наслідки ворожого обстрілу

Додамо, що, за повідомленнями місцевих ресурсів, у районі траси Київ - Житомир зафіксовано вибухи та пожежі, у зв'язку з чим автомобілістам запропоновано альтернативні маршрути для проїзду.

"Перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км автодороги М-06 Київ - Чоп в обох напрямках", - написав голова Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Знімок екрана
/ А. Білошицький

За інформацією голови КОВА Тимура Ткаченка, внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами.

"Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" від 15 до 32 км. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу. Інформація про постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки уточнюється", - написав він.

У Кабміні розкрили важливі деталі

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про наслідки російського удару по складських об'єктах у Бучанському районі Київської області. Після потрапляння там спалахнула пожежа, яка супроводжувалася детонацією.

"Були доповіді міністра внутрішніх справ та керівника ДСНС про ворожий удар у Бучанському районі Київської області, де після влучення виникла пожежа з подальшою детонацією".

Наразі територію обстежують та убезпечують представники поліції, ДСНС, вибухотехнічних підрозділів та інших екстрених служб. Основна увага приділяється захисту людей. У разі необхідності мешканців евакуюватимуть із небезпечної зони.

Глава уряду також критикував дотримання вимог безпеки і пов'язав ситуацію з нещодавньою трагедією у Вишневому.

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На п'ятому році повномасштабного вторгнення здійснювати одні й ті ж помилки - це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, повинні понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися", - написав він.

Свідчення очевидців

Після події користувачі соцмереж активно обговорюють ситуацію та висловлюють занепокоєння щодо співробітників екстрених служб, які вирушили на місце події. У коментарях у Тhreads також лунають запитання щодо безпеки об’єкта та причин його розміщення в потенційно небезпечній зоні.

Так, drach_anastasia_vo закликала звернути особливу увагу на рятувальників, які прибули до місця удару: "Моліться за рятувальників. Вони вирушили на це місце, там страшна детонація, все розлітається на кілометри".

Користувач li_evt висловив надію, що співробітники екстрених служб не постраждають: "Нехай усі повернуться живими".

Деякі коментатори зосередилися на питаннях безпеки. Зокрема, astro171985 поставив запитання: "Чому воно там досі зберігалося, тим більше з огляду на наближення балістичних засобів?"

У свою чергу, llama.838115 звернув увагу на умови зберігання та вразливість об’єкта: "Знову склад під відкритим небом, та ще й у зоні досяжності будь-якого засобу ураження".

Ракета Бандероль
/ Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці України: експерт розповів про можливі наслідки

Пошкодження ключових об’єктів енергосистеми може призвести до перебоїв з електропостачанням. Навіть локальні руйнування здатні порушити баланс усієї мережі, попередив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, серед пріоритетних цілей російських атак залишаються підстанції та магістральні лінії електропередачі. Вони забезпечують передачу електроенергії між регіонами, тому вихід окремих елементів з ладу змінює розподіл навантаження.

Після пошкоджень частину енергетичних потоків доводиться перенаправляти на ті ділянки мережі, що збереглися. Це збільшує навантаження на них і підвищує ймовірність перевантажень та подальших аварій.

Раніше Рябцев зазначав, що для захисту системи оператори можуть тимчасово скорочувати споживання електроенергії. Такі обмеження допомагають стабілізувати мережу, знизити навантаження на обладнання та уникнути більш серйозних наслідків.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об'єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об'єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та його передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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