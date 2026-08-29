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Удар по складу боєприпасів під Києвом: кількість загиблих знову різко зросла

Юрій Берендій
29 серпня 2026, 14:50оновлено 29 серпня, 16:10
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Удар по складу боєприпасів під Києвом забрав 37 життів.

Удар по складу боєприпасів під Києвом: кількість загиблих знову різко зросла
Удар РФ по Бучанському району - кількість загиблих різко зросла до 37 / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київської області, скріншот з відео

Ключові тези:

  • Кількість загиблих зросла до 37 людей
  • Рятувальні роботи на місці трагедії тривають

Кількість загиблих у Бучанському районі Київської області після вчорашньої російської атаки по складу з боєприпасами зросла до 37 людей. Станом на 12:49 повідомлялося про 27 загиблих. Про це повідомив глава Київської ОВА Тимур Ткаченко.

відео дня

"На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37. Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив Ткаченко.

  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области

Через наслідки атаки обласна влада ухвалила рішення провести 30 серпня День жалоби за загиблими. У цей день на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України.

Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів та закликатимуть мешканців не вмикати гучну музику. Глава ОВА попросив поставитися до цих заходів із повагою до загиблих та їхніх родин.

"Робота на локації триває. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії", - зазначив Ткаченко.

Удари по Києву і області - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, експерт Іван Киричевський у коментарі наголошував на характері ворожих ударів по столиці. Він підкреслив, що удари розтягнуті в часі змушують зупиняти роботу бізнесу і громадського транспорту. Багатогодинні повітряні тривоги стали новою щоденною реальністю Києва і змушують зупиняти роботу торговельних центрів, банків та мережевого бізнесу.

Економісти Гліб Вишлінський та Андрій Новак розповіли про економічні наслідки повітряних тривог для столиці та країни. Вони зауважили, що кілька годин тривоги мають значний вплив на ділову активність і роботу великих компаній. За оцінкою Вишлінського, на області, які регулярно опиняються під загрозою ударів, припадає близько 72% українського ВВП.

Мер Києва Віталій Кличко та глава Київської ОВА Тимур Ткаченко інформували про наслідки ранкових атак у місті та області. Кличко повідомив, що померла дворічна дівчинка і ще кілька людей отримали поранення внаслідок падіння безпілотника. У Бориспільському районі внаслідок атаки загинула 14-річна дівчинка, також є поранені та пошкоджені цивільні об'єкти.

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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