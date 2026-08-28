РФ цілеспрямовано б'є по складах з продуктами: чи буде дефіцит товарів в Україні

Що сказав Висоцький:
- Логістика продуктів в Україні стає складнішою й дорожчою
- Продовольчого дефіциту в Україні не буде
Країна-агресор Росія цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці. Значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%.
Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час щотижневого спілкування з представниками ЗМІ.
"Ритейл і постачальники перебудовують логістику, переміщують запаси, змінюють маршрути та формати зберігання. Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується", - зазначив він.
Чи може в Україні виникнути дефіцит продуктів
Попри складну ситуацію, Висоцький стверджує, що загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає.
"Можуть бути зміни в асортименті або доступності окремих товарів у конкретних магазинах, але продовольче забезпечення країни зберігається", - наголосив він.
Чи можуть зрости ціни на продукти через російські удари по складах
Главред писав, що за словами експерта "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, ринок роздрібної торгівлі в Україні лишається висококонкурентним: у кожній категорії працює достатня кількість постачальників, які заходять у торгівлю через різні канали збуту.
Певні товарні позиції тих чи інших брендів можуть зникнути з полиць, проте вони доволі швидко будуть заміщені іншими брендами з аналогічними споживчими якостями. Це стосується як продовольчої, так і промислової групи. Тому серйозного зростання цін чи дефіцитів українці не відчують.
Дефіцит продуктів і товарів в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні не спостерігається дефіциту продовольства, незважаючи на пошкодження та знищення окремих розподільчих центрів.
Раніше повідомлялося, що російська сторона веде системну кампанію в соцмережах, аби підштовхнути українців до масових закупівель товарів першої необхідності після ударів по продовольчих складах.
Напередодні стало відомо, що найближчим часом покупці можуть зіткнутися з обмеженим асортиментом, локальним дефіцитом швидкопсувних товарів (молочна продукція, охолоджене м’ясо, риба, дитяче харчування) та зростанням цін.
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Про персону: Тарас Висоцький
Тарас Миколайович Висоцький - заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.
З 16 липня 2026 року міністр аграрної політики та продовольства України.
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