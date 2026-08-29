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Навіщо РФ розтягує атаки на Київ на багато годин: експерт розкрив мету ворога

Дар'я Пшеничник
29 серпня 2026, 12:24
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Військовий наголосив, що інтенсивність ворожих ударів не залежить від українських атак по НПЗ.
шахед, взрыв
Навіщо РФ розтягує атаки у часі / Колаж: Головред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У матеріалі йдеться про:

відео дня
  • Чому багатогодинні тривоги стали щоденною реальністю Києва
  • Що насправді хоче зруйнувати РФ такими атаками
  • Чим удари по "Новій пошті" відрізняються від ударів по Wildberries

Багатогодинні повітряні тривоги стали новою щоденною реальністю для столиці та її міст-супутників. Розтягнуті в часі атаки змушують зупиняти роботу торговельних центрів, банків, мережевого бізнесу та громадського транспорту. Поки підприємства втрачають робочі години, а збитки міської економіки накопичуються, виникає головне питання: чи здатна Росія таким чином повністю паралізувати життя у столиці та яка справжня мета подібної тактики.

Чи це нова тактика: погляд на стратегію ворога

Військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський у коментарі для Главред наголошує, що нинішні удари ворога по логістичній та цивільній інфраструктурі не є чимось принципово новим чи відповіддю на вдалі атаки України по російських НПЗ і складах.

"Росія нічого принципово нового не прагне досягти, починаючи з 24 лютого 2022 року. Вони просто хочуть знищити життя в нашій країні. Питання лише в наборі та кількості засобів ураження, які вони використовували на різних етапах війни", - зазначив Киричевський.

За словами аналітика, хибно вважати, що інтенсивність ворожих обстрілів залежить від дій України. Російська стратегія знищення функціональності нашої держави залишається незмінною від початку повномасштабного вторгнення - змінилися лише засоби та методи тиску.

"Якби ми не завдавали їм ударів, вони б зараз ще ефективніше знищували нас. Тоді питання полягало б не в тому, що росіяни наближаються до певного порогу, щоб паралізувати життя у нас, - у нас воно, в принципі, вже було б паралізоване", - підкреслив експерт.

Різниця між ударами по інфраструктурі та військовими цілями

Киричевський також звернув увагу на фундаментальну різницю в цілях: якщо РФ цілеспрямовано завдає шкоди цивільному сектору й бізнесу (наприклад, систематичні удари по терміналах "Нової пошти"), то українські удари по російській логістиці мають чітке військове обґрунтування.

"Удари по Wildberries, як на мій погляд, - це скоріше саме про те, щоб підірвати можливість швидко екіпірувати й оснастити те поповнення, яке росіяни готують після виборів до Держдуми РФ", - пояснив він.

Таким чином, затяжні тривоги в Києві - це спроба противника завдати максимальних економічних збитків безпосередньо через простої, створити постійну соціальну напругу й виснажити міську інфраструктуру. Проте ця тактика є лише продовженням глобальної війни на виживання, в якій українська відсіч залишається єдиним стримуючим фактором для ворога.

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія комбінує різні типи ударів, щоб перевантажити ППО

Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики Павла Лакійчука, окупаційні війська чергують два основні сценарії атак.

Мета обох підходів однакова - максимально розтягнути можливості української протиповітряної оборони. А перший, концентрований варіант атаки полягає в тому, що ворог зосереджує зусилля на одному напрямку.

Атаки РФ на Київ - останні новини за темою

У ніч на 29 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами. Є руйнування та постраждалі. Вранці мер столиці Віталій Кличко попередив про наближення нової групи БПЛА.

28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила на Київщині сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

У четвер, 27 серпня, у Києві чули автоматні черги та звуки вибухів. На тлі атаки дронів у столиці працювали сили ППО. Моніторингові канали повідомляли про атаку на столицю реактивних дронів.

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Про персону: Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах. З серпня 2025 року - військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express

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