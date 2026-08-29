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Злякалися вибухів: під Києвом господарі шукають своїх улюбленців (список та контакти)

Анна Ярославська
29 серпня 2026, 11:19оновлено 29 серпня, 12:31
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У соцмережах публікують фотографії загублених і знайдених собак.
біля Києва масово зникають домашні тварини
Під Києвом масово зникають домашні тварини через вибухи / Колаж: Главред, фото: threads.com

Читайте в матеріалі:

  • Кого шукають після вибуху в районі села Мила
  • Що робити тим, хто знайшов чужу собаку

Після вчорашньої ворожої атаки та подальшої детонації в районі села Міла Бучанського району Київської області місцеві мешканці зіткнулися з масовою втечею домашніх тварин. Через гучні вибухи налякані собаки виривалися з повідків, перестрибували через паркани й тікали з дворів у бік сусідніх сіл (Дмитрівка, Петрушки, Мрія) та вздовж Житомирської траси.

Соціальна мережа Threads переповнена оголошеннями про пошук зниклих улюбленців, а також повідомленнями про знайдених тварин, які шукають притулок у чужих дворах.

відео дня

"Це якийсь жах, собаки плачуть, коти перелякані. Детонації тривають, усі на заспокійливих. У чатах дуже багато публікують фото тварин, які шукають притулку у дворах людей після вибухів", - пишуть у мережі.

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Кого шукають господарі

Собака Аліса (с. Мила / Дмитрівка) - дуже налякана, через стрес може не йти в руки. Власники просять одразу повідомляти про її місцезнаходження за телефоном: +38 063 026 77 05.

"Вона дуже налякана, не підходить до рук, тому могла побігти в бік Дмитрівки, Мрії або далі вздовж траси. Будь ласка, якщо побачите її, телефонуйте за номером: 063 026 77 05. Дуже просимо поширити цю інформацію, щоб Аліса швидше повернулася додому", - пише Анна Капітанчук.

За останніми даними, Алісу знайшли - собака вже вдома.

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Чихуахуа Міла (с. Мила / Дмитрівка) - маленька гладкошерста собачка, підходить до рук і відгукується на ім’я. Контактний номер: `+380 63 587 65 69.

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Золотистий ретривер Рокі (с. Петрушки / Мила) - великий добрий пес, зірвався з повідця прямо під час вигулу через детонацію. Якщо ви його бачили, зв’яжіться з господарями.

"Ми якраз гуляли, коли були вибухи. Поверталися додому, але через вибух він швидко побіг, вирвався з рук. Допоможіть знайти друга!", - пишуть у соцмережі.

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Шарпей (пес, с. Мила) - втік у нашийнику на довгому повідку, перебуває у сильному стресі. Телефон господині Ірини: +380 93 030 32 16.

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Пес Тор - село Мила, Житомирська траса. Господиня Анна, її номер телефону: 099 713 93 20.

"Вчора ввечері через потужні вибухи втік мій пес, його звуть Тор. Був у чорному нашийнику та з повідцем. Адресного значка того дня на ньому не було. Може бути дуже наляканим, до людей обережним. Він молодий, майже 2 роки. Бігає швидко, був сильно наляканий, тож міг втекти до Дмитрівки, Мрії та далі по трасі в інші села", - пише господиня.

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Кого знайшли та шукають господарів

Такса (хлопчик) - знайдений в епіцентрі вибухів біля Житомирської траси / с. Міла. Собака доглянутий, знає, як одягати шлейку. Воду п’є, але через стрес відмовляється від їжі та тремтить від різких звуків. Власників просять телефонувати за номером: 050 832 70 13.

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Кане-корсо (дівчинка) - район Вишгороду, знаходиться біля супермаркету "Новус", с. Старі Петрівці.

"Розгублена, швидше за все, злякалася вибухів і зникла. Власники – відгукніться", - пишуть у мережі.

Злякалися вибухів: під Києвом господарі шукають своїх улюбленців (список та контакти)

Що робити, якщо ви помітили перелякану тварину?

1. Не робіть різких рухів. Налякана детонацією собака перебуває в стані сильного шоку і може втекти ще далі або проявити захисну агресію.

2. Зробіть фото та зафіксуйте геопозицію. Завантажте інформацію у місцеві Telegram-чати та зоозахисні групи.

3. Перевірте, чи є у собаки адресник. Наявність чіпа можна перевірити у ветеринара.

3. Притримайте тварину, якщо це безпечно. Якщо собака йде на контакт, зафіксуйте її у дворі або на повідку й одразу зв’яжіться з господарем, якщо його номер вказано на адреснику, або із захисниками.

Подробиці удару по Київщині 28 серпня 2026 року

Як писав Главред, ворожий удар по підприємству в селі Мила Бучанського району стався ввечері 28 серпня близько 20:10, коли внаслідок влучання або падіння БПЛА спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація. Вранці 29 серпня очевидці повідомляли, що густий дим видно з багатьох районів столиці.

За останніми даними, 27 осіб загинули - ця цифра може бути не остаточною. Ще 42 особи постраждали.

Після удару по складу з подальшою детонацією зафіксовано значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про службову недбалість (ст. 367 КК України), щоб встановити обставини, які могли в кілька разів посилити руйнівні наслідки атаки. Слідчі перевіряють, що саме зберігалося на об’єкті в момент вибуху, чи мали посадові особи відповідні дозволи на розміщення вибухонебезпечних матеріалів, а також законність прийнятих ними рішень.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що "жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком", назвавши те, що сталося, недбалістю на 5-му році війни та вимагаючи від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

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Про джерело: Threads

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