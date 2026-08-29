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Міноборони вийшло з важливим указом після трагедії під Києвом - з'явились нові деталі

Юрій Берендій
29 серпня 2026, 15:17
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Міноборони доручило перевірити склади після трагедії у селі Мила. У відомстві вимагають прибрати небезпечні об’єкти від житлової забудови.
Міноборони вийшло з важливим указом після трагедії під Києвом - з'явились нові деталі
Трагедія під Києвом - Міноборони доручило провести повний аудит / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київської області, скріншот з відео

Ключові тези:

  • У селі Мила загинули 37 людей, ще двох шукають
  • Міноборони доручило провести аудит складів зброї

Міністерство оборони України доручило провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів після трагедії у селі Мила Бучанського району Київської області. Станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих і 15 поранених, ще двох людей шукають під завалами. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

У відомстві наголосили, що особливу увагу під час перевірки мають приділити об’єктам, розташованим поблизу цивільної забудови.

відео дня

"Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками - неприпустимо", - заявили в Міноборони.

Перевірити мають місця зберігання зброї та боєприпасів у всіх складових Сил безпеки й оборони, а також на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу. У міністерстві окремо наголосили, що такі об’єкти не повинні знаходитися поруч із житловими будинками.

Наразі на місці трагедії продовжують працювати рятувальники, медики та поліцейські. Місцеві громади також залучені до пошукових робіт і допомоги постраждалим.

Паралельно свою оцінку ситуації оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. Там наголосили, що причиною загибелі та поранення людей став російський повітряний удар по Милі, однак окремо звернули увагу на вимоги щодо розміщення військових об’єктів.

"Наголошуємо на неприпустимості розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поблизу цивільної забудови й місць перебування мирних жителів", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Водночас у Генштабі зазначили, що заборона на облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях уже діє.

"Водночас залишається чинним розпорядження Головнокомандувача ЗС України про заборону облаштування складів зброї та боєприпасів у таких місцях", - наголосили у Генштабі.

Міноборони вийшло з важливим указом після трагедії під Києвом - з'явились нові деталі
Звідки та якими типами ракет РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Реакція президета

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після трагедії в селі Мила має відбутися повне розслідування обставин зберігання боєприпасів поблизу житлової забудови. За його словами, перше влучання російського удару припало на місце зберігання боєприпасів Сил оборони, після чого почалася масштабна детонація.

"Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Багато руйнувань і станемо на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що на місці працюють усі необхідні служби, а урядовці та керівники силових структур уже залучені до реагування. Він також повідомив про відкрите кримінальне провадження та наголосив на необхідності встановити всі обставини трагедії.

"Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому, ще один такий злочин, це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно", - наголосив президент.

  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области
  • Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району
    Ліквідація наслідків російського удару по Бучанському району Фото: ГСЧС Киевской области

Зеленський окремо уточнив характер об’єкта, який опинився в зоні ураження. За його словами, там зберігалися снаряди, міни, інші боєприпаси та дрони, що спричинило значний масштаб детонації.

"Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб", - заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що обговорив ситуацію з генеральним прокурором, Міністерством внутрішніх справ, СБУ та головнокомандувачем ЗСУ. Він подякував рятувальникам, поліцейським, уряду та представникам громад за роботу на місці трагедії.

"Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини. Допомагайте, будь ласка, тим, хто поруч з вами і хто потребує підтримки. Слава Україні!" - заявив Зеленський.

Навіщо РФ розтягує атаки на Київ на багато годин - коментар експерта

Росія не змінює головної мети масованих атак по Україні, навіть попри успішні удари українських сил по російській інфраструктурі. Тривалі повітряні атаки на Київ є частиною стратегії тиску, спрямованої на порушення нормального функціонування держави. Про це повідомив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський у коментарі Главреду.

За словами Киричевського, нинішній характер ударів по логістичних і цивільних об'єктах не свідчить про появу принципово нового підходу з боку РФ. Москва змінює набір засобів ураження та способи їхнього застосування залежно від етапу війни.

"Росія нічого принципово нового не прагне досягти, починаючи з 24 лютого 2022 року. Вони просто хочуть знищити життя в нашій країні. Питання лише в наборі та кількості засобів ураження, які вони використовували на різних етапах війни", - наголосив Киричевський.

Експерт також не погоджується з припущенням, що масштаб російських обстрілів прямо залежить від українських атак по території РФ. На його думку, навіть за відсутності таких ударів російські війська продовжували б чинити тиск на Україну.

"Якби ми не завдавали їм ударів, вони б зараз ще ефективніше знищували нас. Тоді питання полягало б не в тому, що росіяни наближаються до певного порогу, щоб паралізувати життя у нас, - у нас воно, в принципі, вже було б паралізоване", - підкреслив експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Київської ОВА Тимур Ткаченко інформував про наслідки удару по Бучанському районі, внаслідок якого загинули 27 осіб. За даними очільника ОВА, зруйновано десятки будинків і тривають рятувальні роботи. Повідомлялося також, що постраждали 42 особи та евакуйовано 381 людину, з них 59 дітей.

Економіст Гліб Вишлінський зазначив про вплив повітряних тривог на економічну активність у столичному регіоні. Він підкреснив, що кілька годин тривог у Києві мають значні наслідки для бізнесу та ВВП. За оцінкою, у столиці та області може перебувати до 20% населення країни, що впливає на економічний ефект тривог.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки ранкових атак у столиці, зокрема про загибель дитини і поранення інших людей.

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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