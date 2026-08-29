Селін Діон з'явилася на публіці вперше за два роки: як вона виглядає

Популярна співачка незабаром порадує своїх шанувальників великим концертом.

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Селін Діон з’явилася на прогулянці / колаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion, ua.depositphotos.com

Коротко:

Як виглядала співачка

У якому образі вона з'явилася

Популярна канадська співачка Селін Діон вперше за довгий час з'явилася на публіці, чим одразу привернула до себе підвищену увагу.

Як пише Page Six, її вихід став справді рідкісною подією: останніми роками артистка практично не з’являлася на публіці через проблеми зі здоров’ям.

відео дня

Селін Діон серйозно хвора / скрін з відео

Цього разу зірку помітили в Парижі, де вона з'явилася на тлі підготовки до свого повернення на сцену. Співачка виглядала стильно і вітала шанувальників, які з нетерпінням чекали на її появу.

Переглянути фото Селін Діон можна тут

Селін Діон з'явилася на публіці / ua.depositphotos.com

Як зазначають ЗМІ, це одна з небагатьох публічних появ Діон за останні роки - раніше вона майже повністю зникла зі світського життя після діагностування рідкісного неврологічного захворювання.

Інтерес до її появи зрозумілий: шанувальники уважно стежать за станом артистки й сподіваються на її повноцінне повернення. Поява в Парижі стала важливим сигналом того, що співачка поступово повертається до активного життя і готується знову зустрітися зі своєю аудиторією.

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Раніше також популярний український актор Володимир Горянський несподівано заговорив про усиновлення.

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Про особу: Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса та композиторка. Народившись у багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший альбом. Як пише Вікіпедія, у 1990 році вона випустила англомовний альбом Unison і закріпилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу. Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найпродаваніша серед усіх канадських виконавців. Мецо-сопрано з діапазоном у п’ять октав.

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