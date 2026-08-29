Дрони атакували Ростовську область: уражено склади OZON, DNS та суднобудівний завод

Місцевий губернатор обмежився повідомленням про уламки та займання в лісосмузі, не назвавши жодного постраждалого об'єкта.

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Після атаки дронів загорілись склади OZON і DNS у Ростовській області / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Дрони уразили склади OZON і DNS у Ростовській області

В Аксаї загорівся корабель на суднобудівному заводі

NASA FIRMS зафіксувала пожежу на аеродромі в Криму

У ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель. Гучний гуркіт лунав також у Ростові-на-Дону та Батайську, а на складських потужностях DNS виникла масштабна пожежа.

У компанії OZON вже офіційно визнали влучання у свій логістичний об'єкт. Своєю чергою, факт ураження майданчиків DNS та суднобудівного підприємства підтверджують джерела видання Astra та Telegram-канал Exilenova+.

Що каже місцева влада

Реакція обласної адміністрації звелася до максимально обтічних формулювань. Губернатор Юрій Слюсар підтвердив сам факт атаки, проте жодного постраждалого підприємства чи логістичного хабу в його повідомленні немає.

"Уламки безпілотників виявлено на території складських приміщень" в Аксайському районі, а падіння уламків БпЛА спричинило "загоряння в лісосмузі", - зазначив Слюсар.

Пожежа на аеродромі в окупованому Криму

Ростовська область була не єдиною гарячою точкою на карті цієї ночі. Супутникові дані сервісу NASA FIRMS зафіксували термальні аномалії й значно південніше - на тимчасово окупованому півострові.

Йдеться про пожежу на військовому аеродромі в селищі Гвардійське - одному з ключових об'єктів російської військової авіації в Криму.

Пожежу на військовому аеродромі в селищі Гвардійське / Фото: NASA FIRMS

Далекобійні удари України по Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав нарощування українських далекобійних можливостей.

За його словами, удари по цілях у глибині Росії підвищують для Москви ціну продовження війни та можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах", - наголосив він.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про два збиті БПЛА, над Павловським Посадом піднімається чорний дим.

В ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

Також у ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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