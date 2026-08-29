Дрони атакували Ростовську область: уражено склади OZON, DNS та суднобудівний завод

Головне з новини:
- Дрони уразили склади OZON і DNS у Ростовській області
- В Аксаї загорівся корабель на суднобудівному заводі
- NASA FIRMS зафіксувала пожежу на аеродромі в Криму
У ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель. Гучний гуркіт лунав також у Ростові-на-Дону та Батайську, а на складських потужностях DNS виникла масштабна пожежа.
У компанії OZON вже офіційно визнали влучання у свій логістичний об'єкт. Своєю чергою, факт ураження майданчиків DNS та суднобудівного підприємства підтверджують джерела видання Astra та Telegram-канал Exilenova+.
Що каже місцева влада
Реакція обласної адміністрації звелася до максимально обтічних формулювань. Губернатор Юрій Слюсар підтвердив сам факт атаки, проте жодного постраждалого підприємства чи логістичного хабу в його повідомленні немає.
"Уламки безпілотників виявлено на території складських приміщень" в Аксайському районі, а падіння уламків БпЛА спричинило "загоряння в лісосмузі", - зазначив Слюсар.
Пожежа на аеродромі в окупованому Криму
Ростовська область була не єдиною гарячою точкою на карті цієї ночі. Супутникові дані сервісу NASA FIRMS зафіксували термальні аномалії й значно південніше - на тимчасово окупованому півострові.
Йдеться про пожежу на військовому аеродромі в селищі Гвардійське - одному з ключових об'єктів російської військової авіації в Криму.
Далекобійні удари України по Росії
Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав нарощування українських далекобійних можливостей.
За його словами, удари по цілях у глибині Росії підвищують для Москви ціну продовження війни та можуть впливати на суспільні настрої.
"Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах", - наголосив він.
Атаки на території РФ - новини
Як писав Главред, у п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.
Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про два збиті БПЛА, над Павловським Посадом піднімається чорний дим.
В ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".
Також у ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.
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Про джерело: Astra
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