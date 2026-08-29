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Дрони атакували Ростовську область: уражено склади OZON, DNS та суднобудівний завод

Дар'я Пшеничник
29 серпня 2026, 09:53
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Місцевий губернатор обмежився повідомленням про уламки та займання в лісосмузі, не назвавши жодного постраждалого об'єкта.
Дрони атакували Ростовську область: уражено склади OZON, DNS та суднобудівний завод
Після атаки дронів загорілись склади OZON і DNS у Ростовській області / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне з новини:

відео дня
  • Дрони уразили склади OZON і DNS у Ростовській області
  • В Аксаї загорівся корабель на суднобудівному заводі
  • NASA FIRMS зафіксувала пожежу на аеродромі в Криму

У ніч проти 29 серпня Ростовську область масовано атакували безпілотники. Під ударом опинилися склади маркетплейсу OZON, мережі техніки DNS та суднобудівний завод у районі Аксаю, де після вибуху спалахнув корабель. Гучний гуркіт лунав також у Ростові-на-Дону та Батайську, а на складських потужностях DNS виникла масштабна пожежа.

У компанії OZON вже офіційно визнали влучання у свій логістичний об'єкт. Своєю чергою, факт ураження майданчиків DNS та суднобудівного підприємства підтверджують джерела видання Astra та Telegram-канал Exilenova+.

Дрони атакували Ростовську область: уражено склади OZON, DNS та суднобудівний завод

Що каже місцева влада

Реакція обласної адміністрації звелася до максимально обтічних формулювань. Губернатор Юрій Слюсар підтвердив сам факт атаки, проте жодного постраждалого підприємства чи логістичного хабу в його повідомленні немає.

"Уламки безпілотників виявлено на території складських приміщень" в Аксайському районі, а падіння уламків БпЛА спричинило "загоряння в лісосмузі", - зазначив Слюсар.

Пожежа на аеродромі в окупованому Криму

Ростовська область була не єдиною гарячою точкою на карті цієї ночі. Супутникові дані сервісу NASA FIRMS зафіксували термальні аномалії й значно південніше - на тимчасово окупованому півострові.

Йдеться про пожежу на військовому аеродромі в селищі Гвардійське - одному з ключових об'єктів російської військової авіації в Криму.

Дрони атакували Ростовську область: уражено склади OZON, DNS та суднобудівний завод
Пожежу на військовому аеродромі в селищі Гвардійське / Фото: NASA FIRMS

Далекобійні удари України по Росії

Президент Фінляндії Александр Стубб підтримав нарощування українських далекобійних можливостей.

За його словами, удари по цілях у глибині Росії підвищують для Москви ціну продовження війни та можуть впливати на суспільні настрої.

"Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах", - наголосив він.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у п’ятницю, 28 серпня, Росію атакували дрони. У Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков’ї та Москві.

Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про два збиті БПЛА, над Павловським Посадом піднімається чорний дим.

В ніч на 26 серпня безпілотники атакували Нижньогородську область країни-агресора Росії. Під удар потрапив Кстовський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів нафтового гіганта "Лукойл".

Також у ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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