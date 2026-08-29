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Полум’я охопило вантажівки із зерном: РФ атакувала південь Одещини, є загиблий

Анна Ярославська
29 серпня 2026, 08:32оновлено 29 серпня, 10:11
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П’ять вантажівок із зерном згоріли вщент, ще три вантажівки пошкоджено.
Напад на Одеську область
Ворог завдав масованого удару по Одеській області / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Армія РФ масовано атакувала південь Одеської області
  • Загинула одна людина, ще троє - отримали поранення
  • Знищено п’ять вантажівок із зерном, ще три - пошкоджено

Російська окупаційна армія масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в результаті обстрілу повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

відео дня

"На місці удару триває ліквідація наслідків ворожого нападу. Правоохоронці документують черговий військовий злочин росіян проти мирних людей", - додав Кіпер.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

У ДСНС також повідомили, що в результаті атаки РФ загорілися 8 вантажних автомобілів із продуктами харчування, а також суха трава поруч. Пожежники оперативно ліквідували пожежі.

До ліквідації наслідків ДСНС залучено 14 пожежників та 3 одиниці пожежної техніки.

  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram

Що кажуть у Повітряних силах

Як повідомили у ПС ЗСУ, в ніч на 29 серпня армія РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 267 ударними БПЛА.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/придушено 233 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Звіт Повітряних сил ЗСУ від 29 серпня 2026 року
Звіт Повітряних сил ЗСУ 29 серпня 2026 року / t.me/kpszsu

Атака на Київ та область - новини

Як писав Главред, у ніч на 29 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами. Є руйнування та постраждалі.

У Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.

Також у Святошинському районі зафіксовано пошкодження в приватному секторі. Двоє мешканців приватного будинку звернулися за медичною допомогою до лікарів швидкої. Госпіталізація їм не знадобилася.

Вранці в суботу мер столиці Віталій Кличко попередив про рух нової групи БПЛА - російська атака триває.

Нагадаємо, п’ятеро людей постраждали внаслідок атаки РФ на підприємство в селі Мила Бучанського району Київської області, де після падіння або влучання безпілотника виникла масштабна пожежа та почалася детонація.

  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Загроза ракетного обстрілу протягом найближчих 48 годин - що відомо

Основною ціллю нового удару російських агресорів може стати Київ.

Підвищена загроза ракетного обстрілу зберігається протягом найближчих 48 годин.

Підкреслюється, що під час масованого удару по Україні РФ може застосувати до 25 ракет.

"Висока ймовірність обстрілу Києва та області протягом найближчих 48 годин. Про це розвідувальне співтовариство США попередило владу України. Оцінка кількості ракет - до 25", - йдеться в повідомленні.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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