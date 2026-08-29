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Чоловік телеведучої повідомив, коли з Києва почнуть літати пасажирські літаки

Олена Кюпелі
29 серпня 2026, 14:51
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Чоловік Валентини Хамайко назвав дату, коли українці знову зможуть літати.
Чоловік Хамайко розкрив важливі для українців подробиці
Чоловік Хамайко розкрив важливі для українців подробиці / Колаж Главред, фото "Бориспіль", ТСН

Коротко:

  • Коли запрацює аеропорт "Бориспіль"
  • Про який термін йдеться

Чоловік популярної української телеведучої Валентини Хамайко розповів, скільки ще українцям доведеться чекати на прямі рейси з України.

Так, військовослужбовець і бізнесмен Андрій Онистрат розповів, що повітряні ворота України відкриються аж через чотири роки. Про це він розповів у рамках проєкту "55 на 5".

відео дня
Хамайко
Валентина Хамайко одружена з Андрієм Онистратом / прес-служба 1+1

Втім, він не пояснив, з чим це буде пов’язано і чому саме йдеться про такий термін.

"Через чотири роки українці зможуть літати з Борисполя", - заявив чоловік Валентини Хамайко.

Зазначимо, що раніше Валентина Хамайко вперше розповіла, які у неї стосунки з дочкою чоловіка Андрія Онистрата.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, український телеведучий та актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною після двох років стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

Раніше також стало відомо, що принц Вільям, за повідомленнями інсайдерів, відмовляється з’являтися на публічних заходах разом зі своїм братом принцом Гаррі після його повернення до Великої Британії.

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Про особу: Валентина Хамайко

Валентина Хамайко - ведуча каналу 1+1 Україна, проєкту "Хоробрі серця" з Ахтемом Сеітаблаєвим та ранкового проєкту "Сніданок з 1+1". Менторка проєкту "Роща дитячих мрій". Лекторка 1+1 Media School, кураторка курсу "Ведучий" для дітей.

Майстриня кулінарного та кондитерського мистецтва - авторка кулінарної книги-бестселера "Солодка неділя". Бізнесвумен, співзасновниця бренду одягу TAIYŌ. Підтримує благодійні справи та ініціативи.

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