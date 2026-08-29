Товари зникають із магазинів через удари РФ по складах: чи загрожує Україні дефіцит

Міністр агрополітики запевняє, що масового дефіциту продуктів не буде, але економісти вказують на локальні перебої з поставками.

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Через перебої з постачанням у магазинах немає окремих товарів / Колаж: Главред, фото: соцмережі

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Чому скорочується асортимент товарів у магазинах

Прогноз щодо подальших перебоїв із продуктами

Російські війська в ході систематичних ударів по Україні знищили близько 90 відсотків складів продуктів харчування в країні, що належать торговельним мережам. Про це 28 серпня заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. Окремі товари вже зникають з полиць деяких українських магазинів, хоча глобального дефіциту продуктів у країні очікувати не варто.

За словами Висоцького, повного зникнення продуктів з ринку не відбудеться, проте окремі позиції можуть тимчасово випадати з асортименту конкретних торговельних точок, пише Главред.

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Чому скорочується асортимент

Про подібні зміни на споживчому ринку розповідає й голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його спостереженнями, ситуація вже помітна безпосередньо покупцям.

"Як споживачі, ми вже бачимо певне зменшення асортименту продукції в деяких торговельних точках і деяких торговельних мережах", - каже Новак.

Причина, за словами економіста, полягає у порушенні звичних маршрутів поставок. Якщо склад пошкоджено або знищено, товар з нього більше не надходить до магазинів, які він обслуговував, а мережам потрібен час, щоб перенаправити поставки через інші об’єкти.

Ризик подальших перебоїв

Щодо розвитку ситуації економіст утримується від оптимістичних прогнозів.

"Якщо удари триватимуть, такі затримки з асортиментом просто збільшуватимуться", - попереджає Новак.

Оголошення в магазині мережі АТБ / Фото: threads.com

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 29 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 267 безпілотниками різних типів. Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях.

Минулої ночі російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами. У Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.

Також у Святошинському районі зафіксовано пошкодження в приватному секторі. Двоє мешканців приватного будинку звернулися за медичною допомогою до лікарів швидкої. Госпіталізація їм не знадобилася.

Тим часом у суботу вранці в селі Мила триває ліквідація наслідків російської атаки 28 серпня. Очевидці повідомляють, що густий дим видно з багатьох районів столиці. Із зони небезпеки евакуювали понад 200 осіб. Відомо про 6 постраждалих і загиблих (точна кількість уточнюється).

Також російська окупаційна армія масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У результаті атаки вогнем повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

Загроза ракетного обстрілу протягом найближчих 48 годин - що відомо

Основною ціллю нового удару російських агресорів може стати Київ.

Підвищена загроза ракетного обстрілу зберігається протягом найближчих 48 годин.

Підкреслюється, що під час масованого удару по Україні РФ може застосувати до 25 ракет.

"Висока ймовірність обстрілу Києва та області у найближчі 48 годин. Про це розвідувальне співтовариство США попередило владу України. Оцінка кількості ракет - до 25", - йдеться в повідомленні.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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