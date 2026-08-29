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Росія обрушила на Україну хвилю дронів і ракет: які наслідки в регіонах

Анна Ярославська
29 серпня 2026, 09:54
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Сили ППО відбили основну хвилю з 267 безпілотників.
Наслідки атак РФ
"Прильоти" зафіксовано в 15 місцях, уламки - ще в чотирьох / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами
  • Зафіксовано влучання на 15 локаціях
  • ППО збила або знешкодила 233 безпілотники

У ніч на 29 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 267 безпілотниками різних типів. Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях. Подробиці ворожої атаки оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.

Як йдеться у звіті вранці в суботу, окупанти застосували протикорабельну ракету "Онікс" і балістичну ракету "Іскандер-М", а також 267 БПЛА.

відео дня

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 233 російські безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу в 15 точках, а падіння уламків збитих цілей - ще в чотирьох.

Крім того, частина російських засобів ураження не досягла своїх цілей - інформація про них уточнюється.

На момент публікації повідомлення атака тривала.

Звіт Повітряних сил ЗСУ від 29 серпня 2026 року
Звіт Повітряних сил ЗСУ 29 серпня 2026 року / t.me/kpszsu

Наслідки атаки в регіонах України

Як писав Главред, у ніч на 29 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами.

У Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.

Також у Святошинському районі зафіксовано пошкодження у приватному секторі. Двоє мешканців приватного будинку звернулися по медичну допомогу до лікарів швидкої. Госпіталізація їм не знадобилася.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Тим часом у суботу вранці в селі Мила триває ліквідація наслідків російської атаки 28 серпня. Очевидці повідомляють, що густий дим видно з багатьох районів столиці.

З зони небезпеки евакуювали понад 200 осіб. Відомо про 6 постраждалих і загиблих (точна кількість уточнюється).

  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026
    Наслідки атаки на Київ 29 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Також російська окупаційна армія масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У результаті атаки вогнем повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

Є руйнування та постраждалі.

  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одеську область
    Наслідки атаки на Одеську область Фото: t.me/dsns_telegram

Як повідомили в ДСНС, вчора та сьогодні вранці росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Миколаєва.

Пошкоджено супермаркет і складське приміщення. Виникла пожежа. Постраждалих немає.

Під ударом опинився й об’єкт енергетичної інфраструктури. У результаті атаки пошкоджено вікна багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, три гаражі та автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

У Миколаївському районі окупанти завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури.

  • Наслідки атаки на Миколаївську область
    Наслідки атаки на Миколаївську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Миколаївську область
    Наслідки атаки на Миколаївську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Миколаївську область
    Наслідки атаки на Миколаївську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Миколаївську область
    Наслідки атаки на Миколаївську область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Миколаївську область
    Наслідки атаки на Миколаївську область Фото: t.me/dsns_telegram

Як повідомили в Харківській ОДА, за минулу добу окупанти обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Ворог атакував безпілотниками одразу 5 районів обласного центру: Київський, Слобідський, Шевченківський, Немишлянський та Салтівський.

У Харкові загинула жінка (віком близько 45 років, дані уточнюються). Ще 5 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, у 4 мешканців - гостра реакція на стрес.

У місті Люботин внаслідок обстрілу поранено 65-річного чоловіка. Медична допомога через гостру реакцію на стрес знадобилася 60-річній жінці.

Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів на місцях.

Чому РФ робить ставку на дешеві ракети: думка експерта

Авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що країна-агресор Росія може запускати по Україні дешевші ракети не для того, щоб вразити конкретний об’єкт, а щоб виснажити українську систему протиповітряної оборони.

За його словами, ключова складність виникає ще до моменту запуску перехоплювача - розрахунки ППО не завжди мають можливість швидко класифікувати те, що летить у їхньому напрямку. Саме через це під удар потрапляють ракети найдорожчих комплексів, зокрема Patriot.

"Такі ракети мають набагато менший ефект, ніж звичайні балістичні ракети. При цьому, з огляду на велику кількість ракет, які може виробляти й застосовувати ворог, на жаль, вони призведуть до більших витрат ракет-перехоплювачів типу Patriot. Визначити конкретно, чи є це РМ-48У чи "Іскандер", часто буває складно або неможливо", - пояснив Долінце в ефірі "Київ24".

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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