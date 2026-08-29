Росія обрушила на Україну хвилю дронів і ракет: які наслідки в регіонах

Коротко:
- Росія атакувала Україну ракетами та 267 дронами
- Зафіксовано влучання на 15 локаціях
- ППО збила або знешкодила 233 безпілотники
У ніч на 29 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 267 безпілотниками різних типів. Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях. Подробиці ворожої атаки оприлюднили Повітряні сили ЗСУ.
Як йдеться у звіті вранці в суботу, окупанти застосували протикорабельну ракету "Онікс" і балістичну ракету "Іскандер-М", а також 267 БПЛА.
За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 233 російські безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу в 15 точках, а падіння уламків збитих цілей - ще в чотирьох.
Крім того, частина російських засобів ураження не досягла своїх цілей - інформація про них уточнюється.
На момент публікації повідомлення атака тривала.
Наслідки атаки в регіонах України
Як писав Главред, у ніч на 29 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами.
У Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.
Також у Святошинському районі зафіксовано пошкодження у приватному секторі. Двоє мешканців приватного будинку звернулися по медичну допомогу до лікарів швидкої. Госпіталізація їм не знадобилася.
Тим часом у суботу вранці в селі Мила триває ліквідація наслідків російської атаки 28 серпня. Очевидці повідомляють, що густий дим видно з багатьох районів столиці.
З зони небезпеки евакуювали понад 200 осіб. Відомо про 6 постраждалих і загиблих (точна кількість уточнюється).
Також російська окупаційна армія масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У результаті атаки вогнем повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.
Є руйнування та постраждалі.
Як повідомили в ДСНС, вчора та сьогодні вранці росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Миколаєва.
Пошкоджено супермаркет і складське приміщення. Виникла пожежа. Постраждалих немає.
Під ударом опинився й об’єкт енергетичної інфраструктури. У результаті атаки пошкоджено вікна багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, три гаражі та автомобіль. Обійшлося без постраждалих.
У Миколаївському районі окупанти завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури.
Як повідомили в Харківській ОДА, за минулу добу окупанти обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Ворог атакував безпілотниками одразу 5 районів обласного центру: Київський, Слобідський, Шевченківський, Немишлянський та Салтівський.
У Харкові загинула жінка (віком близько 45 років, дані уточнюються). Ще 5 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, у 4 мешканців - гостра реакція на стрес.
У місті Люботин внаслідок обстрілу поранено 65-річного чоловіка. Медична допомога через гостру реакцію на стрес знадобилася 60-річній жінці.
Рятувальні та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів на місцях.
Чому РФ робить ставку на дешеві ракети: думка експерта
Авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що країна-агресор Росія може запускати по Україні дешевші ракети не для того, щоб вразити конкретний об’єкт, а щоб виснажити українську систему протиповітряної оборони.
За його словами, ключова складність виникає ще до моменту запуску перехоплювача - розрахунки ППО не завжди мають можливість швидко класифікувати те, що летить у їхньому напрямку. Саме через це під удар потрапляють ракети найдорожчих комплексів, зокрема Patriot.
"Такі ракети мають набагато менший ефект, ніж звичайні балістичні ракети. При цьому, з огляду на велику кількість ракет, які може виробляти й застосовувати ворог, на жаль, вони призведуть до більших витрат ракет-перехоплювачів типу Patriot. Визначити конкретно, чи є це РМ-48У чи "Іскандер", часто буває складно або неможливо", - пояснив Долінце в ефірі "Київ24".
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