Кількість жертв зросла до 27, зруйновано десятки будинків: деталі удару по Київщині

Через детонацію після "прильоту" безпілотників спалахнула пожежа в місцевому пансіонаті для людей похилого віку та інвалідів. Саме там найбільше жертв.

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Атака на Бучанський район забрала життя щонайменше 27 людей / Колаж: Главред, фото: скріншот відео ДСНС, t.me/tkachenkotymur

Ключові факти:

Удар по Бучанському району забрав життя 27 осіб

Серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич

Постраждали 42 людини, пошкоджено 50 будинків

У суботу, 29 серпня, у Бучанському районі Київської області триває ліквідація наслідків російського удару. За останніми даними, 27 осіб загинули - ця цифра може бути не остаточною. Ще 42 людини постраждали. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, серед загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич.

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"Тарас Тарасович одним із перших вирушив на місце події до людей. Це велика втрата для нашої області. Світла пам’ять", - написав Ткаченко.

Тарас Дідич одним із перших прибув на місце удару / Фото: t.me/tkachenkotymur

На місці події тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Здійснюється розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 42 особи, з них 4 дитини. Усі отримали кваліфіковану допомогу, 7 постраждалих госпіталізували.

Із зони надзвичайної події було евакуйовано 381 особу, зокрема, 59 дітей.

За словами Ткаченка, у Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також у штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку.

"Триває оцінка завданих збитків. Наразі відомо про близько 50 житлових будинків, які зазнали пошкоджень різного ступеня. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання. Більш детальну інформацію можна отримати в оперативному штабі, що діє в Дмитровській сільській раді", - додав Ткаченко.

Реакція Зеленського

Президент України також повідомив, що з вечора в селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського удару дронами. На місці розгорнуто штаби для надання допомоги людям. Задіяно всі необхідні служби. Працюють понад 300 співробітників ДСНС.

За словами Зеленського, були доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького та міністра внутрішніх справ Івана Виговського. Глава держави запевняє, що за інцидент відповідальність понесуть усі, хто його допустив.

"Є норми: боєприпасів поруч із будинками та іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки", - наголосив глава держави.

Постраждав пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю

Зеленський також повідомив, що після удару по складу з подальшою детонацією зафіксовано значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю.

"На сьогодні відомо, що 27 осіб загинули. Один із загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він рятував людей. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей поранені. Вже понад 370 осіб евакуйовано, і евакуація постійно триває", – розповів президент.

У пансіонаті загинули понад 20 осіб - монітори

Моніторинговий канал єРадар також пише з посиланням на мешканців Бучанського району, що вчора ввечері через детонацію після прильоту безпілотників спалахнула пожежа в місцевому пансіонаті для людей похилого віку та інвалідів.

"Попередньо саме там загинули понад двадцять осіб", - йдеться в повідомленні.

Атаки на інші регіони

Також вночі були атаковані Одеська, Дніпровська, Київська, Херсонська, Харківська, Миколаївська, Донецька, Чернігівська області, а також Запоріжжя та Суми.

"Було понад 260 ударних дронів, а також "бандеролі". Фактично безперервні атаки реактивними дронами на Київ. Україна не може самостійно шукати рішення для захисту від таких ударів, і я дякую кожному, хто допомагає додатковими пакетами підтримки та санкційними заходами проти Росії", - додав Зеленський.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Київську область 28 серпня - що відомо

Як писав Главред, ворожий удар по підприємству в селі Мила Бучанського району стався ввечері 28 серпня близько 20:10, коли в результаті влучання або падіння БПЛА спалахнула масштабна пожежа й почалася детонація. Вранці 29 серпня очевидці повідомляли, що густий дим видно з багатьох районів столиці.

Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про службову недбалість (ст. 367 КК України), щоб встановити обставини, які могли в кілька разів посилити руйнівні наслідки атаки. Слідчі перевіряють, що саме зберігалося на об’єкті в момент вибуху, чи мали посадові особи відповідні дозволи на розміщення вибухонебезпечних матеріалів, а також законність прийнятих ними рішень.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що "жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком", назвавши те, що сталося, недбалістю на 5-му році війни та вимагаючи від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 29 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 267 безпілотниками різних типів. Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях.

Минулої ночі російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами. У Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.

Також у Святошинському районі зафіксовано пошкодження в приватному секторі. Двоє мешканців приватного будинку звернулися за медичною допомогою до лікарів швидкої. Госпіталізація їм не знадобилася.

Також російська окупаційна армія масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У результаті обстрілу повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

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