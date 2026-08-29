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Загинули діти, є багато поранених: РФ від ранку атакує Київ та область, що відомо

Юрій Берендій
29 серпня 2026, 13:46
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Російська атака забрала життя двох дітей. Влада повідомила про наслідкиударів у Києві і Бориспільському районі.
Загинули діти, є багато поранених: РФ від ранку атакує Київ та область, що відомо
Що відомо про наслідки удару по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові факти:

  • У Києві загинула 2-річна дівчинка, ще п'ятеро постраждали
  • У Бориспільському районі загинула 14-річна дівчинка

Російська атака зранку забрала життя двох дітей у Києві та Київській області. У столиці загинула дворічна дівчинка, ще п'ятеро людей постраждали, а в Бориспільському районі загинула 14-річна дівчинка. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та глава Київської ОВА Тимур Ткаченко.

відео дня

"Померла дворічна дівчинка, поранена на Оболоні внаслідок падіння ворожого БпЛА. Постраждали в столиці від сьогоднішнього ранку 5 людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Одну поранену - 18-річну дівчину - госпіталізували", - повідомив Кличко.

До цього, мер Києва повідомляв, що на Оболоні російський безпілотник упав на відкритій території, пошкодивши приміщення кафе поруч. Саме в цьому районі медики надавали допомогу дитині.

Ранкова атака також спричинила руйнування та займання в кількох районах столиці. У Голосіївському районі рятувальники ліквідовують пожежу на даху складської будівлі, де, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

"У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА. Постраждалих немає", - повідомив мер Києва.

У Подільському районі зафіксували кілька місць падіння та влучання дронів у зоні нежитлової забудови. На одній із локацій до роботи залучили екстрені служби.

Тим часом смертельні наслідки російського удару зафіксували і в Київській області. У Бориспільському районі загинула 14-річна дівчинка, також є інші постраждалі та пошкоджені цивільні об'єкти.

"Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула 14-річна дівчинка. На жаль, у Бориспільському районі також є постраждалі та пошкоджені цивільні об’єкти. Працюємо над ліквідацією наслідків атаки та допомагаємо людям", - повідомив Ткаченко.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білогородський сільський голова Антон Овсієнко повідомив про влучання у склади "Нової пошти" під Києвом. Він зауважив, що влучання у склади "Нової пошти" супроводжувалися повторними ударами та задимленням.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що під удар потрапив торговий центр "Епіцентр" у Запоріжжі. Він зазначив, що пошкоджено будівлю і на місці влучання працювали екстрені служби. За попередніми даними, спочатку одна людина потребувала медичної допомоги, а згодом кількість поранених зросла до чотирьох.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про масований удар по півдню Одещини, унаслідок якого загинула одна людина. Він додав, що знищено п’ять вантажівок із зерном і ще три вантажівки пошкоджено. Повітряні сили повідомили, що станом на ранок збито або придушено 233 ворожих БПЛА та зафіксовано прильоти у 15 локаціях.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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