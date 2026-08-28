Федоров влаштувався на роботу в одній із країн НАТО: ким працюватиме екс-міністр

Михайло Федоров стане радником глави Міністерства оборони Італії з питань оборонних інновацій.

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Михайло Федоров стане радником голови Міністерства оборони Італії / колаж: Главред, фото: instagram.com/michael.fedorov

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Федоров разом зі своєю командою вирушив у міжнародну поїздку

Федоров не має наміру припиняти роботу в Україні

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прийняв пропозицію глави Міністерства оборони Італії Гвідо Кроцетто стати його радником з питань оборонних інновацій. Про це 28 серпня повідомило італійське видання Il Foglio, а згодом інформацію підтвердив сам Федоров у Instagram.

За словами екс-міністра, зараз він разом зі своєю командою вирушив у міжнародну поїздку, головною темою якої стане розвиток нових проєктів у сферах цифровізації та defense tech.

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Першою зустріччю Федорова стала зустріч із Кроцетто. Він подякував італійському міністру за підтримку та запропоновану посаду, наголосивши на важливості співпраці між двома країнами.

"Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником з оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі буду допомагати Італії розвивати технології сучасної війни, вдосконалювати сферу оборони та адаптуватися до нових викликів у галузі безпеки у світі", - написав Федоров.

Екс-міністр також зазначив, що Україна та його команда мають значний досвід застосування технологій у сучасній війні й готові передавати ці знання міжнародним партнерам.

При цьому Федоров заявив, що не має наміру припиняти роботу в Україні. За його словами, він продовжить займатися проєктами, спрямованими на посилення обороноздатності країни та залучення міжнародних ресурсів.

"Водночас мій головний фокус залишається незмінним - я продовжую працювати в Україні над проєктами, які зміцнюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси", - додав він.

Про свою пропозицію колишньому українському колезі Кроцетто раніше розповів в інтерв’ю La Repubblica, яке 25 липня поширило Reuters. За словами італійського міністра, він зв’язався з Федоровим уже наступного дня після його звільнення з посади голови Міноборони України.

Крозетто зазначив, що Федоров був зворушений цією пропозицією. Крозетто також високо оцінив внесок українського політика у розвиток сучасних військових технологій. Він назвав Федорова "одним із тих людей, які повністю переписали правила гри на полі бою".

На думку Кроцетто, Федоров сприяв поверненню ініціативи українським військовим завдяки впровадженню нових технологій та зміні підходів до ведення бойових дій.

Михайло Федоров НОВА 2026 / Інфографіка: Главред

Федоров пропонує провести вибори - що кажуть експерти

Як писав Главред, заява колишнього міністра оборони Михайла Федорова про необхідність проведення виборів в Україні під час війни викликала гостру реакцію політиків та експертів. Він закликав знайти законний і безпечний механізм для голосування, щоб Росія не могла визначати, коли українці обиратимуть владу.

В Офісі президента наголосили, що влада не виступає проти виборів, але головною проблемою залишається безпека. За словами джерела, щоденні ракетні та дронні атаки РФ не дають змоги гарантувати безпечне проведення виборчого процесу.

Політолог Віталій Портников назвав заяву Федорова можливою відправною точкою його політичної кар’єри. Вадим Денисенко також побачив у виступі початок політичної гри. Водночас народний депутат Володимир В'ятрович попередив, що вибори під час війни можуть стати інструментом для Росії.

Відставка Федорова - новини за темою

Нагадаємо, Зеленський раніше відреагував на протести та заяви Федорова, прокоментувавши кадрові зміни у владі. Він наголосив, що коментар щодо протестів свідчить про готовність влади прислухатися до суспільства.

Як раніше повідомляв Главред, ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від запропонованих йому варіантів подальшої роботи та наполягав на поверненні до Міністерства оборони. Президент запропонував йому нову посаду в РНБО з повноваженнями щодо нагляду за оборонними інноваціями.

Федоров пояснив, що причини його відставки стосувалися реформ у сфері управління та закупівель, а не особистого конфлікту з головнокомандувачем. Він також заявив, що розробляв свою концепцію розвитку оборонної сфери ще до призначення та обговорював її з президентом і начальником Генштабу.

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Про особу: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому - народний депутат України IX скликання. Увійшов до списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з питань цифрового напрямку. Керівник цифрового напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки та оборони України з 19 березня 2021 року. Член Штабу Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року. 15 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду, який очолювала Юлія Свириденко. Коли стало відомо, що Федорова не буде в оновленому складі Кабміну, частина українців вийшла на акції протесту з вимогою повернути його на міністерське крісло та замінити головнокомандувача ЗСУ.

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