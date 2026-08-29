Атака РФ на Київ триває, наближаються нові групи БПЛА: свіжі дані

Рятувальники розповіли про наслідки нічного удару російської армії по столиці.

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Атака на Київ 29 серпня - у Святошинському районі горів багатоповерховий будинок / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія не припиняє тероризувати столицю

Спалахнула пожежа на 9-му поверсі житлового будинку у Святошинському районі

Двоє мешканців приватного сектора звернулися по допомогу до медиків

У ніч на 29 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ та область дронами. Є руйнування та постраждалі.

Вранці мер столиці Віталій Кличко попередив про наближення нової групи БПЛА - російська атака триває.

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"Двоє постраждалих у Святошинському районі, де було пошкоджено приватний будинок. Медики надали допомогу на місці. На Київ наближається нова група БПЛА. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко о 07:37.

Оновлено. У Голосіївському районі внаслідок падіння БПЛА виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі. Без постраждалих, повідомив Кличко о 09.58. Екстрені служби працюють дома.

У Святошинському районі ліквідували загоряння у квартирі на 9 поверсі житлового будинку, який стався внаслідок падіння уламків БпЛА. Постраждалих немає.

Як повідомили рятувальники, у Святошинському районі російська атака спричинила пожежу в одній із квартир на 9-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Також сталося руйнування перекриття між квартирою та дахом на орієнтовній площі 3 кв. м.

Площа пожежі становила 50 кв. м. Пожежники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири.

"На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок події немає", - йдеться в повідомленні.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Також у Святошинському районі зафіксовано пошкодження у приватному секторі.

"Вранці 29 серпня внаслідок чергової російської атаки пошкодження зазнали житлові будинки та адміністративна будівля на території приватного сектора", - повідомили в ДСНС.

Двоє мешканців приватного будинку звернулися за медичною допомогою до лікарів швидкої. Госпіталізація їм не знадобилася.

На місці події рятувальники надали допомогу жінці, яка була заблокована в будинку через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію.

Що повідомляють у Повітряних силах

Як повідомили у ПС ЗСУ, в ніч на 29 серпня армія РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою "Онікс", балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 267 ударними БПЛА.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано "прильоти" у 15 локаціях, а також падіння уламків у чотирьох локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Звіт Повітряних сил ЗСУ 29 серпня 2026 року / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, п’ятеро людей постраждали внаслідок атаки РФ на підприємство в селі Мила Бучанського району Київської області, де після падіння або влучання безпілотника ввечері 28 серпня виникла масштабна пожежа та почалася детонація.

Вранці 29 серпня в селі Мила триває ліквідація наслідків. Очевидці повідомляють, що густий дим видно з багатьох районів столиці.

З зони небезпеки евакуювали понад 200 осіб. Відомо про 6 постраждалих і загиблих (точна кількість уточнюється). Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що "жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком", назвавши те, що сталося, халатностю на 5-му році війни та вимагаючи від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

Офіс генерального прокурора вже розпочав розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливої службової недбалості (ст. 367 КК України).

Нагадаємо, російська окупаційна армія масовано атакувала південь Одеської області. Одна людина загинула, ще троє - постраждали. Про це вранці 29 серпня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У результаті атаки вогнем повністю знищено п’ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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