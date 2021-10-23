Ціни на бензин і паливо в Україні різко "злетіли"

Ціни на бензин в Україні / WOG

22 жовтня Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Вже 23 жовтня ціни на бензин і дизельне паливо в Україні порівняно з попереднім торговим днем різко зросли, повідомляє Консалтингова група А-95.

Ціни на бензин і паливо в Україні:

Ціни на бензин А-92 становлять 30,36 гривень за літр (+0,19 гривень),

На бензин А-95 - 31,27 гривень за літр (+0,23 гривень),

На дизельне паливо - 30,15 гривень за літр (+0,26 гривень),

На автогаз - 18,44 гривень за літр (+0,02 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Розрахункові ціни для бензину підвищені на 63 копійки з 27,57 гривень до 28,20 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 72 копійки з 24,35 гривень до 25,07 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,20 гривень за літр, дизельного палива - 32,03 гривень за літр.

Як раніше писав Главред, Європейська комісія прийняла пакет екологічних пропозицій, які, передбачають поступове скорочення норми викидів вихлопних газів.

Метою "зеленого пакету" є зменшення викидів СО2 на 55% до 2030 року, а до 2050 року - забруднення повітря оксидом вуглецю має бути зведено до нуля.