В Україні смертність від COVID-19 вдвічі вища за офіційну статистику - Академія наук

В Україні смертність від COVID-19 вдвічі вища за офіційну статистику / Reuters

У Національній академії наук України вважають, що загальна смертність українців від пов'язаних з коронавірусом причин в 2,15 рази перевищує офіційну статистику. Про це йдеться в офіційних аналітичних документах установи.

"Попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність з причин, пов'язаних з COVID-19, протягом усього періоду епідемії в Україні В 2,15 рази перевищує зареєстровану смертність від COVID-19", - повідомили вони.

Крім того, вчені заявили, що протягом останнього часу летальність від коронавірусу в Україні залишилася близька до 3% (2,7% за неповними даними чотирьох - і п'ятитижневої давності і 3,2% за оперативною оцінкою), проте Госпітальна летальність зросла до нового максимуму – 21%.

Загалом, за оцінкою НАН України, у вересні 2021 року смертність з усіх причин перевищувала середній рівень 2015-2019 років. По захворюваності у вересні 2021 року лідирувала Чернівецька область, яка протягом минулого року довго була дуже сильно вражена і має один з найвищих сумарних показників смертності на 100 тисяч населення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що станом на ранок середи, 24 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 14 325 жителів країни. У тому числі захворіли 1183 дитини і 287 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4077 осіб; летальних випадків - 595; одужали 29 044 людини.