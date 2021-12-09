В Україні стався сильний землетрус

Землетрус / pixabay.com

В Чернігівській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,4 бали.

Як повідомляє пресслужба Головної служби спеціального контролю, епіцентр землетрусу знаходиться в Корюківському районі Чернігівської області.

На північ від селища сільського типу пагорби, на глибині 10 км.

Експерти відзначають, що за класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних.

"Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - заявляють у відомстві.

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Відзначимо, одним з останніх землетрусів в Україні було 23 вересня. Тоді сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, на Канарах на острові Ла-Пальма триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. За даними Національного географічного інституту, протягом дня на острові зафіксовано більше 60 землетрусів. Внаслідок, вулиці потонули в товщі попелу.

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