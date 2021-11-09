В Україні стався потужнй землетрус: подробиці

Землетрус в Україні / Фото : pixabay.com

В Івано-Франківській області стався землетрус. Як повідомляє сайт сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю, його магнітуда склала 2,3 бали за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне, на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледь відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Канарах - острові Ла-Пальма триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. За даними Національного географічного інституту, протягом дня на острові зафіксовано більше 60 землетрусів. Внаслідок, вулиці потонули в товщі попелу.

Також 23 вересня, в Україні стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

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