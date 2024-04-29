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В Україні з 1 травня серйозно змінять ПДР: що стане інакше

Дмитро Відоменко
29 квітня 2024, 11:35
З 1 травня водії повинні будуть вмикати ближнє світло фар під час руху за містом, ідеться у відповідній постанові Кабінету міністра.
ПДР
В Україні з 1 травня серйозно змінять ПДР / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

З 1 травня 2024 року водії на українських дорогах повинні будуть вмикати ближнє світло фар під час їзди за містом. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1105 від 20 жовтня 2023 року.

Згідно з документом, тепер українські водії повинні будуть використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів протягом усього року.

А раніше, як кажуть у Нацполіції, вимога діяла лише протягом осінньо-зимового періоду (з 1 жовтня до 1 травня). Зокрема, у разі погіршення видимості дозволялося вмикати дальнє світло фар.

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Порушення постанови 1105 карається штрафом у розмірі від 425 до 510 гривень. До слова, згідно з даними Європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, відповідний крок дасть змогу зменшити кількість ДТП у світлий час доби до 15%.

Що таке ПДР?

Правила дорожнього руху - звід правил, що регулюють обов'язки учасників дорожнього руху (водіїв транспортних засобів, пасажирів, пішоходів тощо), а також технічні вимоги, що висуваються до транспортних засобів, для забезпечення безпеки дорожнього руху, повідомляє "Вікіпедія".

Зміни в ПДР - новини за темою

З 1 листопада 2021 року в Україні набули чинності зміни в правилах дорожнього руху. Зокрема, з'явилися нові знаки, дорожня розмітка, а також набули чинності зміни для велосипедистів, які розширять їхні права на дорозі.

Далі в рамках засідання Кабінету міністрів 20 жовтня 2023 року було ухвалено рішенняоновити Правила дорожнього руху (ПДР). Трохи згодом факт змін підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Як кажуть офіцери, зміни до ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

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правила дорожнього руху водійські права
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