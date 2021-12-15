Коронавірус в Україні 15 грудня: за добу понад 8 тисяч нових випадків та 356 жертв

Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Волинській та Черкаській областях.
Станом на ранок середи, 15 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 109 жителів країни (добою раніше було 7283). Зокрема, захворіли 707 дітей та 182 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 280 осіб; летальних випадків - 356; одужали 26 307 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1247;
- Вінницька область - 353;
- Волинська область - 402;
- Дніпропетровська область - 267;
- Донецька область - 425;
- Житомирська область - 133;
- Закарпатська область - 315;
- Запорізька область - 456;
- Івано-Франківська область - 159;
- Київська область - 387;
- Кіровоградська область - 139;
- Луганська область - 154;
- Львівська область - 273;
- Миколаївська область - 328;
- Одеська область - 364;
- Полтавська область - 568;
- Рівненська область - 297;
- Сумська область – 191;
- Тернопільська область - 171;
- Харківська область - 346;
- Херсонська область – 155;
- Хмельницька область - 360;
- Черкаська область - 394;
- Чернівецька область - 104;
- Чернігівська область - 121.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 578 557 осіб;
- одужали - 3 259 316 пацієнтів;
- летальних випадків - 91 958;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 371 425.
Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовіріше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.
В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
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