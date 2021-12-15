Коронавірус в Україні 15 грудня: за добу понад 8 тисяч нових випадків та 356 жертв

За минулі 24 години було госпіталізовано з коронавірусом 2280 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 15 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 109 жителів країни (добою раніше було 7283). Зокрема, захворіли 707 дітей та 182 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 280 осіб; летальних випадків - 356; одужали 26 307 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1247;

Вінницька область - 353;

Волинська область - 402;

Дніпропетровська область - 267;

Донецька область - 425;

Житомирська область - 133;

Закарпатська область - 315;

Запорізька область - 456;

Івано-Франківська область - 159;

Київська область - 387;

Кіровоградська область - 139;

Луганська область - 154;

Львівська область - 273;

Миколаївська область - 328;

Одеська область - 364;

Полтавська область - 568;

Рівненська область - 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область - 171;

Харківська область - 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область - 360;

Черкаська область - 394;

Чернівецька область - 104;

Чернігівська область - 121.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 15 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 578 557 осіб;

одужали - 3 259 316 пацієнтів;

летальних випадків - 91 958;

проведено ПЛР-тестувань - 16 371 425.

Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовіріше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

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