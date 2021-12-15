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Коронавірус в Україні 15 грудня: за добу понад 8 тисяч нових випадків та 356 жертв

15 грудня 2021, 08:32
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Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Волинській та Черкаській областях.

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За минулі 24 години було госпіталізовано з коронавірусом 2280 осіб / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 15 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8 109 жителів країни (добою раніше було 7283). Зокрема, захворіли 707 дітей та 182 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 280 осіб; летальних випадків - 356; одужали 26 307 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1247;
  • Вінницька область - 353;
  • Волинська область - 402;
  • Дніпропетровська область - 267;
  • Донецька область - 425;
  • Житомирська область - 133;
  • Закарпатська область - 315;
  • Запорізька область - 456;
  • Івано-Франківська область - 159;
  • Київська область - 387;
  • Кіровоградська область - 139;
  • Луганська область - 154;
  • Львівська область - 273;
  • Миколаївська область - 328;
  • Одеська область - 364;
  • Полтавська область - 568;
  • Рівненська область - 297;
  • Сумська область – 191;
  • Тернопільська область - 171;
  • Харківська область - 346;
  • Херсонська область – 155;
  • Хмельницька область - 360;
  • Черкаська область - 394;
  • Чернівецька область - 104;
  • Чернігівська область - 121.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 15 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 578 557 осіб;
  • одужали - 3 259 316 пацієнтів;
  • летальних випадків - 91 958;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 371 425.

Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовіріше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

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Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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