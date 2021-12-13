Епідемія COVID-19 пішла на спад: Україна вакцинувала понад 12 млн осіб і скоротить червону зону

Україна вакцинувала вже 40% дорослого населення і виконала припис ВООЗ, сказав Віктор Ляшко.
П'ятий тиждень поспіль ситуація з коронавірусом в Україні поліпшуються, і на тлі такої динаміки з червоної зони карантину будуть виведені ще дві області - Вінницька та Хмельницька. Вдалося прищепити 12,46 млн українців, що становить близько 40% дорослого населення, завдяки чому держава виконала припис ВООЗ щодо вакцинації. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Під час свого брифінгу в понеділок, 13 грудня, він розповів про те, що вже 5-й тиждень поспіль коронавірусна обстановка в країні поліпшується. Захворюваність зменшилася з 152,26 тисяч випадків у перший тиждень листопада до 61,21 тисяч минулого тижня. На тлі цього з'являється можливість скоротити червону зону карантинних обмежень.читайте такожУкраїні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміни
"Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області: Вінницьку та Хмельницьку", - зазначив Ляшко.
Наразі в червоній зоні 10 українських регіонів.
Червона зона в Україні
- Вінницька область
- Волинська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Хмельницька область
- Черкаська область.
Показники щодо вакцинації від COVID-19 в Україні
Глава МОЗ Ляшко стверджує, що 40% дорослих українців – 12,46 млн – повністю вакциновані від коронавірусу. Таким чином, держава вже виконала припис Всесвітньої організації охорони здоров'я на поточний рік.
Захворюваність на коронавірус в Україні
За словами Ляшка, за минулий тиждень з діагнозом COVID-19 були госпіталізовані 15,68 тисяч українців. З них 85% це люди, які не вакциновані.
Продовжують хворіти на коронавірус 266 тисяч українців, в лікарнях - 26,7 1 тисяч, близько 80% з них знаходяться на кисні (21,12 тисяч пацієнтів)
Віктор Ляшко підкреслив, що 2,77 тис. госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Кожного другогог з них (1,44 тис.) підключено до апарату штучної вентиляції легенів.
Коронавірус в Україні
Згідно з даними на понеділок, 13 грудня, в Україні виявлено 4 073 нових заражень COVID-19. За минулу добу госпіталізували 1 456 осіб. Загинули 188 людей. Одужали 9 966 осіб.
На думку керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка, на початку 2022 року рівень захворюваності на коронавірус в Україні може вирости. Серед головних причин - активне зростання захворюваності у Європі, сезонні хвороби і поява нового штаму Омікрон.