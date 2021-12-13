Епідемія COVID-19 пішла на спад: Україна вакцинувала понад 12 млн осіб і скоротить червону зону

Вінницьку та Хмельницьку області планують вивести з червоної зони карантину - Ляшко / УНІАН

П'ятий тиждень поспіль ситуація з коронавірусом в Україні поліпшуються, і на тлі такої динаміки з червоної зони карантину будуть виведені ще дві області - Вінницька та Хмельницька. Вдалося прищепити 12,46 млн українців, що становить близько 40% дорослого населення, завдяки чому держава виконала припис ВООЗ щодо вакцинації. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час свого брифінгу в понеділок, 13 грудня, він розповів про те, що вже 5-й тиждень поспіль коронавірусна обстановка в країні поліпшується. Захворюваність зменшилася з 152,26 тисяч випадків у перший тиждень листопада до 61,21 тисяч минулого тижня. На тлі цього з'являється можливість скоротити червону зону карантинних обмежень.читайте такожУкраїні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміни

"Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області: Вінницьку та Хмельницьку", - зазначив Ляшко.

Наразі в червоній зоні 10 українських регіонів.

Червона зона в Україні

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Хмельницька область

Черкаська область.

Показники щодо вакцинації від COVID-19 в Україні

Глава МОЗ Ляшко стверджує, що 40% дорослих українців – 12,46 млн – повністю вакциновані від коронавірусу. Таким чином, держава вже виконала припис Всесвітньої організації охорони здоров'я на поточний рік.

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Захворюваність на коронавірус в Україні

За словами Ляшка, за минулий тиждень з діагнозом COVID-19 були госпіталізовані 15,68 тисяч українців. З них 85% це люди, які не вакциновані.

Продовжують хворіти на коронавірус 266 тисяч українців, в лікарнях - 26,7 1 тисяч, близько 80% з них знаходяться на кисні (21,12 тисяч пацієнтів)

Віктор Ляшко підкреслив, що 2,77 тис. госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Кожного другогог з них (1,44 тис.) підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на понеділок, 13 грудня, в Україні виявлено 4 073 нових заражень COVID-19. За минулу добу госпіталізували 1 456 осіб. Загинули 188 людей. Одужали 9 966 осіб.

На думку керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка, на початку 2022 року рівень захворюваності на коронавірус в Україні може вирости. Серед головних причин - активне зростання захворюваності у Європі, сезонні хвороби і поява нового штаму Омікрон.