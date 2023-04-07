В Україні пообіцяли 20 млн гривень тому, хто посадить дрон на Красній площі в Москві на 9 травня

Як каже ініціатор конкурсу комерсант Володимир Яценко, винагорода оголошена для того, щоб мотивувати українців і зіпсувати "свято" росіянам.

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Червона площа в Москві / Колаж фото УНІАН

Один із засновників фінансової установи Monobank і один з творців українського дрона "Довбуш" Володимир Яценко пообіцяв виплатити премію тим людям, які розроблять безпілотник, чий безпілотник 9 травня зможе долетіти до Москви - столиці країни-агресора Росії. Саме такі умови конкурсу на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook комерсант оприлюднив 6 квітня.

Яценко пише - за його даними, російський диктатор Володимир Путін сумнівається, чи проводити парад 9 травня в Москві. І тому комерсант закликав влаштувати росіянам "свято". А також запропонував винагороду в розмірі 20 млн гривень команді, чий безпілотник за допомогою військових долетить до російської столиці і приземлиться на Красній площі в центрі Москви.

Для того, щоб не переплутати учасників конкурсу з іншими безпілотниками, пише Яценко, на їх крилах необхідно написати гасло, наприклад: "Слава Україні". Комерсант також каже, що українці можуть збільшити розмір премії для учасників конкурсу, пожертвувавши свої гроші. Яценко додав, що його дрон "Довбуш" теж полетить до Москви, але поза конкурсом, щоб не було конфлікту інтересів.

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"Сподіваюся, що ця сума буде справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання, і гроші підуть на удосконалення БПЛА", — підсумував Яценко.

Нові вибухи в країні-агресорі

Нагадаємо, вдень, 26 березня, у російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті якого були пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

Крім того, 22 березня у Курську відбулася потужна "бавовна". Місцеві пабліки повідомляли про сильні вибухи в районі аеропорту. Російські пропагандисти поширювали інформацію про те, що причин для паніки нібито немає.

До цього, 20 березня у тимчасово окупованому Джанкої прогриміли вибухи. Там безпілотники атакували залізницю-один із шляхів постачання армії РФ. Також вибухи зафіксували поблизу військового аеродрому.

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